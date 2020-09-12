功夫茶：放生淫媒漢奸黎　律政證監要做嘢

涉世如局戲。有人認為棋局中嘅各種路數與棋局嘅結果，正是每個人處理事情嘅不同方式與結果！今香江黑暴疫情雙夾擊，正處內憂外困之局，而主持香港律政、證監部門嘅首長，從種種迹象顯示，竟令明明一身都是罪、叛國禍港嘅漢奸黎，回歸二十三年來搞風搞雨而毫毛不損，試問天理何存？

「刑不上黎智英」不脛而走，令人不禁聯想其「保家」勢力，的確唔係「大隻累累，跌落坑渠」不堪一擊，而係大力金剛魔爪，連金融股票市場及監管機構都「壓」得住！香港再咁「妖由人興」，恐怕會如劉鶚喺《老殘遊記》自嘆：棋局已殘，吾人將老，欲不哭泣也得乎？香港盤棋，究竟畀邊個玩殘？

嗱，自壹淫媒漢奸黎涉違反《港區國安法》而於八月十日被捕後，該公司股價一度由○點○七五元歷史低位炒高至一點九六元，其股價唔通搭上瘋狂子彈過山車？喺市場一片造市質疑聲中，警方終於出手，拘捕十五人涉洗黑錢和串謀詐騙，懷疑透過協議、製造假象，氹普羅投資者入市，佢哋就從中獲利，有散戶據稱損失逾百萬元呀陰功！

尋日壹傳媒股價再度異動，開市高見○點四九五元後倒插逾兩成，全日收報○點三三元，成交逾七千六百萬元。一隻股價喪癲波動異常，幕後有可能冇人操控乎？三歲細路都唔信喇！

本報就上述涉嫌造市事件向證監會查詢，得到嘅回覆係「不予置評」，有冇搞錯？三年前你哋推行「前置式監管」，務求盡快介入嚴重市場失當行為，依家壹傳媒股價被人舞高弄低，唔通有人充當佢「保家」，你哋就好似食咗啞藥「唉」都唔敢「唉」？難為你哋慶祝三十周年嗰陣推出「飛鷹」新標誌，到頭來卻係鵪鶉，認住呢隻「鷹」盞笑死人冇命賠！之不過，咁大壇嘢點避吖？證監會尋晚終於死死氣發通告，話接到大量查詢，聲稱會配合警方調查喎！功夫茶警告，切勿求其敷衍，斷送香港證券金融聲譽！

阿哥，證監會反應遲鈍已經夠衰，律政司就更加無能！漢奸黎涉刑恐東方男記者一案，明明表證成立，最終卻被裁定無罪，有人形容係「手術成功，可惜病人死咗」，抵死得嚟又有道理喎！點解有人恃住有「保家」又有保護傘，犯法可以逍遙，一定唔使負責？不少議員、學者、法學教授都舉出法理依據，千叮萬囑律政司要喺十四日內積極考慮上訴，以示彰顯公義，如今已逾一周，到底司底驊仲等乜呢？

香港呢盤棋，作為律政司司長，法治喺你手已被摧毀至所剩無幾，仲要點玩殘佢？仲要避政到幾時？犯法就係犯法，一定要負責！司底驊，唔該Action！