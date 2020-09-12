美國國防部日前發表年度中國軍力報告，估計解放軍核彈頭未來十年至少倍增至四百多枚，而在建造軍艦、陸基常規導彈、綜合防空系統這三大領域已超越美國。很明顯，這無非還是「中國威脅論」的老調，渲染中國軍力只是手段，為美軍增加撥款尋找藉口才是目的，連特朗普也認為國防部只想不斷發動戰爭以討好軍火商。當然，若從另一個角度看，這份報告也不是全屬無稽之談，起碼反映美方對中方的戒心已到了草木皆兵的地步，隨之而來的將是更加不擇手段的遏制和打壓。

物競天擇、弱肉強食，這是自然界的叢林法則，也是人類社會的遊戲規則。尤其是大國博弈愈演愈烈的今天，實力才是硬道理，甚麼自由民主人權、「文明的衝突」，統統是扯淡。近年中國軍力突飛猛進，這是不爭的事實，否則美國人不會如此焦慮。但必須知道，中國距離真正的軍事強國仍很遙遠，特別是核彈頭數量據說只有兩百枚，與大國地位明顯不匹配，還不具備足夠的震懾力，即使未來五年增至四百枚，也不及美俄的零頭。

更不合理的是，中國是所有擁核國家中唯一承諾不首先使用核武，這分明是作繭自縛。毛澤東曾諄諄告誡，不要宋襄公那種蠢豬式的仁義道德。為何中國人總是如此善忘？如果「仁義道德」可以換來和平，倒也罷了，可惜事實恰恰相反，中國政府的承諾不但沒有在國際上博得任何掌聲，反而被視為軟弱可欺。美國軍艦軍機天天上門挑釁，印度在邊界不斷製造事端，連捷克這種小國也來蹚兩岸渾水，中國周邊環境日益惡化，固然有外在因素，歸根究柢還是自身的原因。正如普京所說，沒有實力的憤怒毫無意義，如果不想動武就不要拿起武器。對中國而言，提升軍事實力固然重要，更重要的是必須有拿起武器的決心和勇氣，這不是戰狼式外交，而是一個大國應有的尊嚴。