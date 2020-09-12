兩個主題公園因為疫情而關閉多時，第三波疫情稍為緩和，每日還是有一定數目確診，但海洋公園急不及待跳出來，表示正積極準備重開，而且準備搞搞新意思來吸引遊客，例如港人特惠半年票任玩，而且首度大開中門，開放纜車線下的行山徑、水族館做瑜伽，還有夜遊公園以及兩日一夜的園內露營。

可惜網民聽了這些新招，大部分意見都是負評，有人指以前園方恃着內地客源源不絕，食老本也丁財兩旺，根本無心改善經營，因循守舊，而且嚴重忽略了本地人的興趣，到現在內地人不來了，才轉過頭來跪求港人支持，未免太遲。而且不知是誰想的餿主意，在那位叫人減少去日本旅行便可以買樓的二世祖領導下，果然救亡也是離地萬分。香港郊野公園包羅萬有，想行山的有太多選擇，就算公園旁的南朗山也是熱門路線，沒有必要刻意付錢在纜車底下行吧。若果真的要行，大嶼山昂坪棧道便是360纜車下的行山路線，風光更加優美，最重要的是不用付錢，隨時可以行個夠本。

至於在海洋公園露營，本身場地的建設沒有預計這樣用途，可以使用的空間不多，再加上一定要派駐足夠職員和保安，以保障參與者安全，亦要防止設施受到破壞，免危及場館內的動物。這些成本都是要考慮，隨時又是蝕本生意。海洋公園近年唯一有吸引力的便是萬聖節哈囉喂特別節目，可是去年因為暴潮而腰斬，今年因為疫潮而宣布停辦，真是時也命也，天亡海洋公園也。而興建已久的水上樂園，開幕一再推遲，想做及時雨也不能。

不少人認為海洋公園地皮是公眾資源，應加以善用，未來可以研究將土地作住宅發展，就算不是完全關閉，也可以縮減規模，甚至搬遷至迪士尼樂園附近，兩個主題公園雙劍合璧，互惠共存才是生路。垂死掙扎，不如壯士斷臂。