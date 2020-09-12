乍聽到消息，還以為是有人開玩笑惡搞，竟然又再有人提名美國總統特朗普競逐明年的諾貝爾和平獎。提名的是挪威國會議員吉加德，他表示特朗普政府一力促使以色列和阿聯酋達成關係正常化協議，在事件中發揮關鍵作用，所以值得獲獎。這個挪威議員在一八年也曾提名特朗普，表揚他與北韓領袖金正恩見面，有助緩和美朝對峙局勢。

特朗普看來對拿到諾貝爾和平獎很在意，他曾公開批評上一任總統奧巴馬才上任甚麼都未做已拿到獎項，說自己在促進世界和平貢獻甚多，理應得獎。所以，這次他獲悉消息半小時內，便在twitter連發十多篇貼文，慶祝自己獲提名並且致謝。

相信絕大多數香港人對此消息會感到愕然，因為大家一向對特朗普無甚好感，覺得他說話信口開河，無甚實質，一味自吹自擂，沒有任何貢獻，他行為誇張，行事也不按理出牌，隨意而為，處理世界政治毫無章法，傷害別國也對本國無益，全無世界領袖的風範。

不妨看看諾貝爾和平獎的提名背景，其實提名資格很開放，各國議員、前獲獎者都有資格，提名集中後，交由挪威的評審委員會作評審後公布。每年獲得提名的起碼有三百多人，獲得提名並不代表有很大機會獲獎。之前有人提名香港黑暴競選諾貝爾和平獎，特區政府和建制派大為緊張，認為是蓄意向香港挑戰，如果了解這個提名背景，也就不用太操心了。不過今次提名特朗普的是挪威議員，保守右翼背景，反移民，思想應與特氏接近，他的挪威議員背景，跟諾貝爾和平獎的其他評審思想會較接近，這點可能對特氏有利，不如提名香港黑暴般縹緲。

只要香港的評論家放下偏見，平心看特氏提名事件，他獲得提名絕不應視作意外，正如他批評奧巴馬的總統寶座還未坐暖便獲獎了，奧氏當總統前何德何能？當總統期間創了紀錄，成為美國史上進行戰爭最久的總統，單是繼承小布殊的阿富汗和伊拉克戰爭便一直未見停止。再早一點，美國國務卿基辛格曾與北越代表黎德壽因越戰和談停戰，也一同拿諾貝爾和平獎，不過兩年之後北越大軍南下，統一南北越，製造了南中國海的大量越南船民。昂山淑姬曾備受表揚，被視作爭取人權典範拿到諾貝爾和平獎，現今當了緬甸國務資政，與軍人政府合作，令不少支持者傷心，結果有人要發動追回獎項。

可見諾貝爾和平獎只能看作笑話，千萬不能當真。要數和平獎得主手上沾的鮮血，肯定比我們這些升斗小民要多。明乎此，對特朗普獲得提名甚至獲獎就見怪不怪了。