壹傳媒股價異動整整一個月，由歷史低位○點○七五元一度炒高至一點九六元，近期仍在○點三至○點四元上下徘徊。立法會議員及證券界人士不下多次要求證監會主動調查，保障市場公平及投資者權益，但你有你心急，佢有佢唔急，證監會直到今日仍是含糊其詞搪塞公眾。反而率先出手的竟是警方毒品調查科，拘捕十五名涉串謀詐騙及洗黑錢人士，疑利用手機通訊軟件作溝通工具，透過買賣壹傳媒股票，舞高弄低股價，從高位獲利。

這十五人顯然只是「面嗰浸」，他們獲利亦不過三千多萬元，跟壹傳媒市值由不足三億元一度暴漲至逾五十億元不可同日而語，躲在背後的「大老虎」隨時獲利以億元計，不知警方深挖下去，能否順藤摸瓜揪出大老虎來。證監會一味說配合警方調查，被動應對不是辦法，徒惹保護傘的質疑。

當然，漢奸黎等人不會坐以待斃，現在網上又流傳大量似是而非的輿論，將警方行動抹黑成「黑警連市民炒股賺錢都唔畀」，轉移焦點為有政治動機。業界人士指出，現在愈來愈多人透過手機通訊軟件設立炒股群組，其中一人會扮演「教主」角色，向群組內的成員教路買哪一隻股票，然後會有「護法」做媒，聲稱獲教主教路後賺了很多錢，吸引傻仔落疊，增加交投量營造交投熾熱的假象，推高股價，最終成為大戶的點心。

有指要證明造市難度頗高，但從證監會最近將一宗造市案轉介律政司檢控，當知世上無難事。一間於一六年上市、股價由五元以上急跌成「仙股」的工程公司，遭證監會懷疑造市，調查後向五人展開刑事法律程序，指控其串謀就該公司股份進行虛假交易。該公司股價曾在半年內累升近廿倍，一六年九月卻突然單日急瀉九成，成為證監會調查的觸發點。似曾相識的一幕在壹傳媒出現，卻不見證監會有所行動，難道真是同人唔同命？