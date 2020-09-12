曾經有大學教授在課堂上做實驗，拿出一美元讓學生競投，規則是出價第二高者也要交出競投金，但甚麼也不會得到。

當叫價到八十美分時，出七十美分的第二價高者如果放棄，就會失去投入的所有金錢，故大多寧可多付二十美分，將叫價抬高至九十美分。叫價八十美分的一方依同樣道理，便會出價到一美元，力求投得拍賣中的那張一元美鈔。但這個時候，另一競投者就可能出一點一美元，否則便會虧掉九十美分。接着，下一口叫價將會是一點二美元……

這個實驗做了二十次，每一次的拍賣成交價都超過一美元，最高的一次，竟然達到二十美元。實驗結果告訴你，人在互相纏鬥、騎虎難下的時候，會願意用多於一個蘋果的代價去換取一個蘋果，甚至用二十個蘋果去換一個。

二○一九年，香港爆發反修例風波，部分示威者聲稱不惜「攬炒」，也要跟京港政府同歸於盡。這種心態原來很正常，甚至是有學理根據的。我不斷搶高拍賣價，虧掉十九美元也不打緊，只要能夠使你亦賠上相近的金額便行，想我認輸，就是沒門！

不過，香港的「攬炒派」再狠，也動不了中南海的筋骨。反倒是目前世界兩大強國，中國和美國似乎也開展了一場瘋狂拍賣，雙方不斷提高叫價想逼對手屈服，但誰也不肯服誰。拍賣價已經搶高到超乎理性，兩邊的領頭人這樣下去，將會是另一場「攬炒」，而結果可能是任何一方都無法承受。

一般人相信，中美兩國領袖都是理智而成熟，即使互鬥也只會鬥而不破，不可能走上自毀毀他之路。按道理本該如此，但看過上述實驗後，就明白到一旦捲入鬥爭，人性原來可以變得難以言喻。明乎此，中美兩國就必須早日罷鬥，不能再如此玩火了！