全民檢測計劃一再延長至下周一才完成，政府即使用盡吃奶之力催谷，恐怕亦不會有甚麼驚喜突破，老朽估計頂多二百萬人次左右，以本地人口七百五十萬計，採樣比例約兩成六，而透過檢測找到嘅確診者僅二十多人，點講都唔可以叫理想，而動用咗咁多人力物力，即使中央出雞港府出豉油，呢碟豉油貴咯，相信冇兩、三億元埋唔到單！

負責全民檢測嘅公務員事務局局長聶德權出席電台節目時，否認延長檢測係想「造靚條數」，而只係想協助香港抗疫，搵出社區隱形患者，希望「一個都唔好放過」！之不過，大家都明白呢啲係做官不能不說嘅官腔廢噏，佢自己都話按人口推算，社區或有九十至一百名隱形患者，有可能「一個都唔好放過」嗎？

總之無人說得準，唯一可以知道嘅係，香港有唔少新冠肺炎隱形患者，佢哋成為「隱形炸彈」通處走，無論你已經檢測係陰性，或者冇參與檢測者，都係要自求多福，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離已經係大家應有嘅共識，即使疫情稍緩，禁聚令逐步放鬆，大家仍然不可以鬆懈，不設防去癲去玩，老朽點都要老土啲講句：小心駛得萬年船！

政府防疫抗疫樣樣慢九拍，第三波疫情爆發兩個月，先高調說要做全民檢測，而檢測實施之時疫情已見回落，何況檢測又非強制，檢測人數不足，根本無法切斷社區傳播鏈。阿哥，畀人撩完鼻哥窿又要擘大口探喉，講真，可免則免喇！政府經常使冤枉錢，好似「底底銅芯口罩」，花幾億元而少市民用，又要郵差送上門，正正係勞師動眾卻全無效益，今次呢個「願檢盡檢」計劃又係事先準備不足，廢官自己信心爆棚，結果食咗詐胡。其實，只要畀小小甜頭願檢者，譬如參與者派五百大元超市禮券，相信七日內參與者必破三百萬！派二千，五百萬達標不難！反正「保就業」都係亂派錢啦！