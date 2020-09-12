今年是庚子年，古已有之的經驗之談和堪輿之學，都記錄這是一個金戈和災難頻仍的年份，結果是今年初起，各種令人惴惴不安的事接踵而來，疫症、水災、風災外，戰爭風險更嚇人。硝煙中，美國總統特朗普近日說了一句令人頗感安心的話，他批評美國國防部高層只想不斷發動戰爭。這話被視為美國將來或行止戰止戈政策，若成真，實是特朗普總統任內的一樁大功德。

其實，特朗普批評美國國防部不斷挑起戰爭時，未必是基於和平而為，更多的是攻擊競爭對手，拉攏軍人及軍眷選票。他批評「五角大樓高層可能並不愛（我）」，「只想不斷發動戰爭，以討好國防工業承包商，提高這些承包商的利潤」，話說得酸溜溜的，但客觀效果還是會制約美國的軍事霸權。特朗普與五角大樓及美國軍方是有一些宿怨的，這包括他的北約政策、海外駐軍政策，甚至與駐軍所在地國家的軍費分攤爭拗等，都令軍方不快，更何況，今次擺明支持民主黨總統候選人拜登的大批名人中，就包括過去在美國軍方及國防界位高權重的前官員，特朗普氣在心頭久矣。

不管怎樣，特朗普既然發難了，便多少影響甚至半閉上美國未來以戰爭或軍事手段打壓他國的大門，當中的原因一為錢，二為面子，三為選舉策略，其實沒有一樣是體恤蒼生，避免大地再燃戰火，但實際效果還是指向止兵戈。

要知道，今年世界各地的戰爭風險夠多了，近的有中美在南海的緊張態勢令人不安，中印邊境又爆流血事件，就連台海都出現危機氣氛，遠的還有中東地區的不平靜等，只要美國不像過去般撩是鬥非，亞太區以至整個世界的戰爭風險都會大減。

既然特朗普熟悉打經濟戰，而世界又避不開他的政策影響，兩害相權取其輕，那麼美國遠離熱兵器，不再動輒以軍事霸權欺凌他國，便是世人莫大的福音吧。