香港新冠肺炎的疫情第三波，在中央政府派出六百多人的專業檢疫化驗隊無私無償大力支援下，配合特區政府組織了四千多人在港九新界百多個臨時檢疫收集樣本中心為市民取樣本檢疫，參與檢疫市民人數逾一百五十萬，隨着染疫人數單日數字持續下降，可以樂觀預期克服疫症災情的曙光在望。

可是，在香港這個經過英國人個半世紀殖民洗腦統治，回歸二十三年又沒有去殖民化和大力加強國民教育的特別行政區，人心渾沌的痼疾卻頑劣難醫，比之新冠肺炎疫症更難應付和根治。

內地核酸檢測支援隊先遣隊隊長郭鵬豪日前被記者問到來港支援有甚麼感受，他難過地說：「我踏進香港聽到的第一句話是，你們來能做甚麼？這句話對我們每個隊員來說都是一種傷害。」真是聞者傷心又痛心！正所謂人心肉做，就在疫情全球爆發大流行之際，香港孤立無援，全賴祖國伸出援手，第一時間馳援香港。如果不是親如骨肉之情，試問香港人，有誰願意每日連續面對高危疫症？試問香港能有這樣多的專業人士，願意連續多日奮戰在密閉的工作環境下嗎？支援隊隊員雙手手指也因不停接觸化驗瓶而不停用消毒液消毒，以致皮膚磨損。試問香港的醫護工作者或化驗工作者願意這樣默默耕耘、遠離家庭、犧牲個人的休息，去到一個明知是敵視和歧視目光片片、抗議和反對怪聲連連、同行醫護蔑視和鄙視的地方作吃力不討好的救人奉獻嗎？試問還有一點良知的香港醫生護士們，如果你被人質疑你的醫療專業技術、不懂英語溝通、未考取香港醫護或化驗醫學專業資格，而且被公然公開挑釁、人格道德凌辱，還會專心致志地、全力以赴地、毫無芥蒂和隔膜地進行施救嗎？

其實聽到郭鵬豪隊長感慨的肺腑之言，更難過的是還有點良知的香港市民，聽到如此覆述：「你們來能做甚麼？」令作為香港市民一分子無比羞愧、無地自容。這句話反映部分港人的品質道德水平低下，不知廉恥、不懂感恩、狂妄自大、以怨報德、恐共反中、忘祖忘宗，溢於言表。

反觀疫情襲港大半年來，香港那些政治立場先行的醫生護士及其專業學會或工會組織，那些領取公帑的反中亂港立法會和區議會議員們，又怎樣對待我們百姓的健康和生命呢？又怎樣對待政府醫療衞生部門抗疫救災呢？他們身懷專業知識或者享受龐大的公帑資源，包括薪酬福利，又做了甚麼抗疫的好事呢？

如果在疫情大爆發危機下還發動及組織醫管局員工罷工、挾持市民性命威逼政府是功績的話，如果在防止病毒傳播禁聚令下，還繼續不斷搞非法遊行、非法集結，還利用二百多個區議員辦事處搞偷步初選的話，那麼特區政府要考慮在疫情克服後，在報端列舉他們的「貢獻」鳴謝了。

內地支援隊千萬不要傷感！歷史將永遠記着內地支援隊打了一場不一樣時空、不一樣地域、不一樣意義的特殊抗疫救人鬥爭，並且取得了特殊和偉大的勝利。