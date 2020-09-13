功夫茶：放生刑恐留後患　速上訴咪逾期限

喺特區政府無能領導下，市民做乜嘢事都要等，等上樓住公屋，等入院做手術，等院舍宿位等到死，呢啲都出晒名，有一樣嘢唔講唔知，都係等到市民躁晒，就係司法程序。

最近黎智英刑恐東方記者案審完，單案發生喺二○一七年六月四日，拖足三年先起訴，一單有人證有物證，有圖有片嘅案，都搞咁耐，難怪有人曾經懷疑個檔案係唔係畀人擺喺櫃桶底？保安局前局長黎棟國都出聲，話黎智英刑恐記者案拖足三年，今年初才提控，係「非常非常之遲」，會影響證人記憶。單案案情簡單、證據相當充分、受害人亦在短時間內報案，使唔使等三年啊？

大家知唔知，受害人情緒在案發後相當困擾，呢千幾日等法庭還公道，真係度日如年，可惜好似黎棟國話齋，「遲來的正義並不是正義」，發生多年後先審，相信涉事證人嘅記憶「會模糊咗，令其證供未必是全部當日發生的情況」。依家法庭放生黎智英嘅原因就係話唔信證人口供，大家都睇到司法行動如果拖得太耐，真係後患無窮。

黎智英在九月三日被法庭裁定刑事恐嚇罪罪名不成立，全城嘩然，有評論甚至哀悼法治，各界即時已經提出律政司要盡快上訴，律政司一直不置可否，磨吓磨吓，依家距離上訴期限仲有四日咋，有議員認為判決未能彰顯公義，畀社會負面觀感，促請律政司應該喺十四日限期內、即係本月十七日或之前提出上訴申請。如果過咗十四日，程序會變得複雜好多，唔係咁容易上訴！

道理好簡單，打麻雀輸咗，最憎係乜嘢？就係贏家割禾青走人，等你冇得上訴。趁四隻腳仲喺張枱，呢個時候唔出聲上訴，唔通等到散晒場再約過，唔知幾時先開得成局？做嘢梗係打鐵趁熱，何況單案有得打，表證成立，黎智英又在警誡供詞承認爆粗罵記者，而喺庭上黎又唔畀口供，有得揀，點解唔信上證人台畀口供嘅受害記者？

呢位議員兼大律師教埋路，律政司可以先提出一兩個上訴理據，日後再完善補充同埋提交，千祈咪拖到過咗期限，冇得上訴。瓜田李下，令人以為有人想放生黎智英，唔單止開壞先例帶嚟負面影響，更加危害市民對司法嘅信心，覺得犯錯都唔會受刑責，「有樣學樣」犯案。

蘇州過後冇艇搭，放生大漢奸黎智英，輕舟已過萬重山，剩低啲蘇州屎，臭夾腥，都係社會去承受。律政司咪以為黎智英多案纏身，遲早中一鋪，呢個世界沒有如果，刑恐案案情咁簡單都走甩，其他又點敢寫包單？一單還一單，乜嘢都唔使講，快啲上訴，還受害記者一個公道！