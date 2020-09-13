神州觀察：桂花巷裏砍桂樹　城市發展太無序

四川成都一條具三百年歷史的桂花巷，近日被發現巷中二十棵桂花樹悉數遭砍掉，當地政府稱是為配合道路改造，原想將樹移走，惟遭施工單位擅自砍伐。這種說詞顯然難以令人信服，有民眾直斥當局是在推卸責任，反映相關城市規劃管理十分混亂無序，桂花巷裏沒了桂花樹，豈不荒唐？

正如有附近商家表示，涉事施工單位說砍就砍，誰也不清楚究竟是怎麼回事，更無部門預先通知；亦有民眾對此大感可惜，認為將樹移走種到別的地方也好過砍掉。至於說施工單位自作主張，更像是當了「替罪羊」，有網民質疑若非有人授意，他們又哪來的膽量砍樹？甚至懷疑是否真如當局所說，先將樹移走，待街道改造好再栽回來？畢竟砍樹行為持續數日，期間竟無一個部門監督及發現問題？

有媒體報道稱，遭毀樹的桂花巷正實行所謂景觀升級改造工程，當局覺得有些樹長得「有礙觀瞻」，需換上一批他們認為好看的樹，惟當地民眾並不認同該說法，反問生長了幾十年的桂花樹鬱鬱葱葱，哪裏不好看？而這種矛盾衝突恰恰反映出當局在城市規劃發展中欠缺的人文關懷精神，忽略了民眾對桂花樹的情感，所謂一草一木總關情，桂花巷如同歲月的見證，留下當地老少街坊許多美好回憶，桂花樹亦不再是單純的城市綠化問題，早已成為精神價值層面的存在。

城市發展得好不好，最終需看市民是否滿意；事實上，也只有做到這一點，才更符合當局所倡導的可持續發展、人與自然和諧共處等觀念。尤其現代化城市規劃管理強調科學發展觀，需實行統籌布局，而非以短期利益或階段性利益為目標，乃至為了政績胡亂規劃，或是有規劃卻不能執行到位，最終令一切淪為形式、口號，城市建設更趨無序開發，嚴重的還將帶來無法逆轉的破壞。

而像桂花巷的毀樹現象，在中國幾十年的城市發展進程中堪稱標誌性存在。可以見到，如今的城市再難覓得綠樹成蔭的街道，民眾更搞不懂的是，城市發展為何總要把成排的樹砍掉？是為了拓寬道路讓車輛更加暢行無阻？卻也未必，現實中不少馬路寬敞的城市照樣塞車嚴重。抑或是為騰出更多空間搞商業開發，創造更多GDP？各地都在大興土木搞基建，高樓大廈林立，若被樹木遮住，便看不到某些官員的政績，於是不得不將樹木砍光？所謂的政績又究竟是給誰看？

城市發展到今天，按說早應擺脫過去的粗放型發展模式，為何一些地方就是擺脫不了？無非是因自身的短視、無能所致，再就是急功近利心態作祟，只為拚政績，那麼宜居城市、民眾的幸福感又將如何體現？