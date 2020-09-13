正論：永久離港急移民　皆因此地不宜留

忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡。經過去年的黑色暴亂蹂躪，今年復有疫情肆虐，香港剩下一片頹垣敗瓦，人心思走，今年首季申請永久離港提早提取強積金個案按年急升一成，而且自去年下半年開始，申請個案呈愈升愈有之勢。這意味甚麼？意味香港由幾好都有變成不宜久留，港人提早提取強積金倉皇出逃，拋下將傾既倒的特區移民他去。福地淪為死城，是誰令此地不再可愛？

積金局數字顯示，今年首季有七千六百宗申請永久離港提早提取強積金個案，涉及金額按年上升三成二至十二億九千多萬元，反觀去年同期只有六千八百宗，涉款約九億八千萬元；而自去年六月至今年三月的黑暴爆發九個月間，同類申請累計有二萬四千多宗，共提走約四十一億元。至於提早退休申索強積金個案同樣有顯著升幅，今年首季有五千一百宗，按年增加一成半；若由去年六月至今年三月計算，則共有接近一萬七千宗，涉款約廿五億元。換言之，黑暴期間起碼有四萬港人以永久離港或提早退休為由提取強積金，提走六十多億元，不難估計相當一部分是為了移民，資金亦隨移民而外流。大難臨頭各自飛，彰彰明甚。

正如移民顧問指出，僱員以永久離港為由提取強積金，箇中原因肯定與本港局勢不穩直接掛鈎。實際上，自去年反修例黑暴爆發以來，查詢及申請移民的數字便如火箭飆升，統計處數字反映，去年有接近三萬人移出香港，按年上升逾四成，加上上述積金局數字，更證明本港移民潮繼上世紀八九十年代、九七回歸前再度重臨。港人在回歸廿三年後不但沒有人心回歸，反而再次高唱「移民外國做二等公民」悲歌，說明的是哀莫大於心死，悲莫過於棄城。

說來實在唏噓，香港過去是移民城市，以多元化和包容見稱，二戰時期和改革開放前有大量內地人才逃到香港，造就今日繁榮。可惜回歸後港府胡混度日，倒行逆施，由基建到經濟，由房屋到安老，由醫療到教育，莫不亂象叢生。

可以看見，回歸廿三年，特區亂足廿三年，過去傲視全球的優勢所餘無幾，吸引不到人才也就罷了，導致人才出走才是最可悲，單是基建延誤超支淪為豆腐渣工程有如家常便飯，便足以令納稅人憤怒和蒙羞。港鐵日前又公布東鐵線新信號系統臨門「撻Q」，測試時屢遇意外，啟用無期，連帶更換列車亦一延俱延。這麼小的事都狀況百出，也就難怪耗資近千億元的沙中線工程醜聞不絕如縷，皆因由港鐵到港府皆敷衍塞責，從來沒有用心為民。一旦坐港鐵被活埋淪為「沙中人」，車毀人亡一語成讖，現在有能力移民而不走，那時候才來後悔豈非太遲？

最荒謬的是，香港經濟一潭死水，財爺陳茂波調整今年經濟預測為負百分之四至負百分之七，港府破天荒動用近三千億元防疫抗疫和救市，導致庫房缺水，財政儲備跌至八千多億元，僅夠十三個月政府開支。明知百業蕭條民生維艱，明知未來挑戰困難重重，高官偏要好高騖遠，堅持如期推出沒有一萬億元也不足以埋單的「明日大嶼」填海造島大計，隨時掏空庫房。如此罔顧民生，如此好大喜功，證明這個政府根本懶理特區和港人死活，與其將來「明日陸沉」為港府陪葬，市民及早出走又何足為奇？

司法之亂同樣令人搖頭嘆息，由律政司之首其身不正、知法犯法，到各司法機關為反中亂港者保駕護航，再到「警察拉人、司法放人」屢屢上演，司法獨大、三權扯皮已是不爭的事實。僅壹傳媒黎智英涉刑恐記者案，在表證成立的前提下也可被判無罪，當知法律根本不是維護公平正義。港人最引以為傲的法治核心價值也蕩然無存，這座城市還有甚麼值得留戀？更不必說，外國教育沒有那麼多考試和操練，也沒有那麼多政治入侵校園，子女在外國讀書不會被洗腦教壞淪為暴徒，中產精英階層怎麼揀，還用問嗎？

順帶一提，強積金制度本身也是千瘡百孔，別說蝕多賺少、手續費高昂為人詬病，不准打工仔自由提取更是於理不合，擺明為金融界牟利。目前僱員要提早提取強積金，必須宣誓證明為永久離港，或因患上末期重症，過去曾有打工仔以永久離港為由提取強積金，其後回港工作而被指發假誓惹上官非，有人甚至被判監禁。問題是，強積金是打工仔自己的血汗錢，遭受重罰根本不合理；何況強積金明顯不足以養老，港府又拒絕推出全民退保，港人連後顧之憂也無法解決，何不拿着畢生積蓄到外地生活歸於平淡？起碼外國樓價不如香港高不可攀，物價亦低一截，何必在特區捱生捱死？

君子不立危牆之下。趨吉避禍乃人類天性，既然無能港府無法為市民提供安居樂業，市民就只能自尋出路。回歸廿三年後，香港由活力之城淪為暴亂之都，由天下太平變成疫禍不斷，港人治港徹底失敗，不言自明。