世界視線：兩黨皆輸打贏要　美大選恐釀分裂

民主選舉的最基本原則是少數服從多數，落選者重整旗鼓，迎接下一輪的對決。然而，今年的美國總統選舉，這套基本原則卻並不適用。

距離投票不足兩個月，很多人估計除非特朗普取得壓倒性勝利，否則落敗一方必不會善罷甘休。問題是，特氏的支持度至今仍落後於民主黨對手拜登，就算勝利，也只能重演二○一六年「勝了選舉人票，輸了普選票」的戲碼；反之，不管大輸還是小輸，特朗普都肯定將製造事端，賴在白宮不走。

有分析甚至預測，今屆將可能出現兩黨候選人選舉人票得票相同的情況，大致情況是特朗普輸掉亞利桑那、密歇根等州份，但取得明尼蘇達以及緬因州第二國會選區（緬因州並非採取勝者全拿制度，而是根據眾議院選區分配選票）。如何得出這種「計票方法」並不重要，重要的是一旦出現「平手」狀況，將由眾議院投票決定勝出人選。美國在一八○○和一八二四年曾出現過這種情況，但兩次均有多於兩位候選人取得選舉人票，總統選舉進入兩黨制成熟、第三黨候選人幾乎完全無足輕重的時代，已再未試過「平手」。

儘管民主黨目前是控制眾議院的多數黨，一般預計在十一月改選後仍可保持議席優勢，問題是眾議院投票選出總統當選人，同樣不是採取「一個議席一票」的制度，而是五十個州「一州一票」。目前共和黨在二十六個州佔多數議席，民主黨二十二個，賓夕凡尼亞和密歇根州則兩黨議席相當，換言之，眾議院選總統仍然對共和黨有利。

當然，出現兩黨選舉人票持平的情況，可能性不大，但人們可以看到，特朗普千方百計營造選舉不公的印象，由試圖陰乾郵政署，使其難以有效運送「容易造成舞弊」的郵寄選票，到號召選民「以身試法」，重複郵寄及親身投票，政治上的「好處」固然是為日後選舉失利進行「抗爭」預作鋪墊，但這同時也是一把雙刃劍，萬一自己真的獲選，對家也不可能輕易接受。至於將輸打贏要的劣質政治文化進一步「發揚光大」，特氏更是千古罪人。