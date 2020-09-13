香港能否主動地轉型，以適應當前國際政經的大轉變？

反修例動亂，特區政府基本上束手無策，若不是出了新冠肺炎疫情，動亂會持續。現時動亂在疫情改善後未再爆發，關鍵是中央政府制訂《港區國安法》，不是特區政府的功勞。

新冠肺炎疫情在香港拖延多月，比起澳門，香港的表現大為遜色。疫情「清零」的機會，只能靠全民檢測。香港現時的全民檢測，一是中央推動，二是中央出錢出力。單靠香港，難以實施。而中央政府助建方艙醫院、臨時醫院，以至將來疫苗的支援，應可協助香港從疫情中解脫出來，也將可應對未來可能出現的新一波疫情。若無中央出手，香港人命與社會經濟的損失會更多。

回歸二十多年，香港問題叢生，正可證明從殖民地承繼而來的政府體制和人才的不足，也打破了政務官的能幹假象。特區政府施政不力，除了官員的問題，還有社會因素，一是因循守舊，既得利益者把持社會輿論和對政府的監督，其中也包括政治對政府監督制約失效，選舉政治淪為既得利益者所主宰，抗拒轉變。

二是社會無心無力，港人還是過着借來的時間、借來的地方的生活，只求個人的利益，對社會的發展無心理會。回歸後經濟的金融化，使炒樓炒股、短期暴富成為社會潮流。更有不少人一心移民，對香港只是予取予攜，沒有歸屬感和責任心。就算反對政府和建制的本土思維，也是個人化的利益訴求，而沒有香港社會發展的考慮。本土堅持盡屬謊言，還都是逃難海外，投靠外國，藉機移民。

這樣的社會便產生出這樣的政府，這樣的政府便培養縱容這樣的社會。那些人怎可能主動違反既有利益的建制來推動改革？

香港最大的問題是社會缺乏歸屬感，殖民地的奴化教育製造對英國統治的歸屬感，而不是對中國香港的歸屬感。回歸後沒有去殖民地化，教育文化與媒體還是殖民地奴化的一套，結果是反修例引發出的動亂便用返英歸美來顛覆回歸，反映出國旗換了，但是人心沒有回歸，甚且比回歸前更疏離內地，親英親美。

止暴制亂與防疫治疫的不力，其中不僅是政府不作為、社會不作為，還有政府與社會的抗拒、破壞。不少人對回歸、對香港的發展是離心離德，不惜反智地「攬炒」。

在這樣的情況下，香港要擺脫現時的困境求生，能依靠本身的力量、倚靠少數真心為港的港人嗎？要扭轉大局，推動香港第二次回歸和轉型發展，捨中央出手別無他法。