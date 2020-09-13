作為當代資本主義國家的「龍頭老大」，帝國主義的「一代豪強」，美國是一個好戰之國，在連年不斷的大小戰爭中發展壯大，掠奪世界。美國一向最迷戀戰爭，崇尚武力，認為這是解決一切問題的最終辦法，於是在維持武力優勢上作出最大的投入，因而武力優勢和發動戰爭是老美擬打倒對手的國策出發點和必然選擇。據此，在美國已發動了對中國全面打壓之新冷戰形勢下，它會最終對中國發動戰爭，是大概率事件。

美國好戰，是「戰爭狂人」，這是歷史經驗，也是資本帝國貪婪本質的呈現，還是西方世界從古希臘和古羅馬時代就「深存的戰爭意識」的呈現。根據西方人對西方世界從古到今戰爭不絕的研究，他們認為，人是一種欲壑難填的動物，具有「得其一、思其二」，死而後已，永不休止的權勢欲。這種欲望導致了他們的征服欲或被人征服的恐懼感，這樣的欲感的追逐，歸結為對「財富、榮譽和統治」的追逐，必然發生戰爭。他們把這種追逐視為「自由精神」，是「自由意識必然帶來的自由行動」，是人的「自然權利」的施展。

戰爭的結果，是勝利者建立享有「財富、榮譽和統治」的秩序；失敗者被剝奪自由，只能接受暴力統治或勝利者給他們建立的被統治秩序。數千年來，這種所謂「自然權利」派生出來的「自由精神」通過一次次的戰爭，建立和垮掉了一個個大陸帝國和海洋帝國。十八世紀至今，是大英帝國「自由政體」的殖民主義在北美洲落地生根後，又被通過戰爭取勝「獨立建國」的美國發揚光大，再在全球擴張，重複着古希臘、古羅馬帝國戰爭稱雄的老套路。

因此，當代老美和古希臘、古羅馬的戰爭意識是一脈相承的，他們崇尚的所謂「自然權利」和「自由精神」也是一脈相承的；他們想像中的「自由人依然是中世紀十字軍東征中的騎士」，是在「文明衝突」的戰爭中追求榮譽和權勢的勝利。以特朗普的做法，就是「美國優先」、「美國第一」、「讓美國再次偉大」，是不惜用戰爭解決問題也。