一石激起千層浪。曾報道水門事件的美國資深記者伍德沃德，在新書中披露特朗普早知新冠肺炎疫情威脅，卻向公眾淡化事件。這無異於在大選前投下重磅炸彈，難怪特朗普氣急敗壞，直斥這是「一次政治謀殺」。其實，伍德沃德並非無的放矢，大家只要翻查特朗普之前關於疫情的言論，就知道誰在說謊。

有人統計過，特朗普過去數月發表上千次關於新冠肺炎病毒的言論，部分甚至重複數十次，包括美國感染新冠病毒的風險很低、當成流感就可以、我們挽救了數百萬人的生命、美國病毒檢測能力遠遠超過其他國家等。結果換來六百多萬人確診、逾十九萬人死亡，而且還在持續增加，不知伊於胡底，果然是遠遠超過其他國家，特朗普為「美國優先」、「美國第一」作出全新演繹。

對自己不利的報道，特朗普往往斥之為「假新聞」，但伍德沃德的新書全是根據其錄音撰寫，無法再稱為假新聞，這該怎麼辦？其競選團隊辯稱，特朗普之所以淡化疫情，是希望保持冷靜與自信的態度，以免引起恐慌，正如二戰期間英國政府呼籲民眾「保持冷靜，繼續前進」一樣。真可謂天下奇談，也只有政客才有這種本事，說起謊來臉不紅氣不喘。

只可惜，不管特朗普及其團隊如何解畫，都無法否認隱瞞疫情的事實。當然，他們可以繼續甩鍋給中國，反正妖魔化中國已經成為美國政壇乃至整個社會的共識，即使多麼荒誕不經，也有一定的市場。特朗普指中國新冠肺炎死亡人數比美國多得多，有人當成笑話，也有人信以為真，美國社會的智商就是如此。過去人們總是認為，民意可以制約政客，其實恰恰相反，政客可以輕易塑造和操控民意，公眾只是盲從政客的決定。所以，民主往往不是選賢與能，而是選愚與笨。這場疫症不僅暴露了美國政客的無能，而且暴露了美式民主的虛偽。