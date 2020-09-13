一個企業如果衰到要政府出錢救亡，其經營必定失敗不堪，前景也不容樂觀。海洋公園收了五十多億元救命金仍一籌莫展，所謂新招惹來負評，相信時日無多。另一家曾有香港代表性的企業，腐化得更緊要，因為管理不善，加上投資輸錢，疫潮爆發送它一程，國泰航空也是瀕臨倒閉，需要三百九十億元資本重組，白武士竟然是香港政府，打破慣例出手入股救私企，連同優先股與認股權證，以及過渡貸款，合共二百七十三億元，比起海洋公園多四倍，情況其實都是難兄難弟，短期內都看不到有翻身機會。

國泰今年首四個月乘客人次同比跌逾六成，每月虧損現金二十五億至三十億元。航空業客運需求，預計四年後才能回復至疫情前水平，國泰在第一期保就業計劃獲批逾七億元，杯水車薪，外界都不睇好其發展。政府推出的保就業計劃，僱主須承諾不裁員，國泰航空及旗下國泰港龍將不會申請新一輪補貼援助，意味着部署裁員，消息指最快十月提出重組方案，涉及裁減六千名員工。一間機構的靈魂是人才，如果真的要進行裁員到這地步，以往建立的品牌還剩下多少？

在這個時勢，航空從業員一旦失業，根本上等於要轉行，國泰的高層，撫心自問，你們坐擁高薪，食得安樂嗎？政府的補助金是用來保就業，以及之前的注資，都是希望可以維持國泰這個具代表性的香港品牌，國泰收了這麼多錢，卻計劃打爛員工的飯碗，讓這麼多人加入失業大軍，極之沒有道義，亦虧負對社會及對員工的責任，管理層難辭其咎。

上樑不正下樑歪，去年國泰有機組人員涉參與反修例示威，被中國民航局指有「重大航空安全風險」，責令整改，否則可能被禁飛內地。這家機構管理不善，上上下下出問題，走上不歸路，不值得再浪費公帑去救了。