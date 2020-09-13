特區政府宣布全民檢測計劃延期三天後結束，至今已有一百三十多萬人網上登記預約，超過一百六十萬市民接受採樣。全民檢測計劃是否成功很難下定論，不同的觀點與角度有不同判斷，開始時有消息說政府的目標是五百萬人接受採樣，我認為在市民防疫意識不高、反對派處處抹黑的環境下，這個目標過分樂觀，我保守得多，估計約有一百萬人會接受檢測，現今算是超標了。

全民檢測後期可見，一般市民都反應正面，初時猶豫者看見檢測過程簡單，沒有反對派宣傳的不適，既方便也耗時不多，於是都前去了。如果網上登記的有一百三十萬人，沒有登記逕自前去的也有三、四十萬，可見不懂上網又不知如何委託別人代勞的市民人數不少，日後政府有大型動員，要另外想辦法接觸這班與網絡絕緣的市民。

我曾指出，反對派把反對全民檢測當作政治事件，不惜用到造謠和製造恐慌手段，但政府未見運用政治手段作回應，只是跟從老皇曆，按一般政府大型活動的程序去推，沒有針鋒相對消除反對派的挑剔和誇大，可見這個政府經歷反修例風波和新冠肺炎疫情蹂躪後，仍然毫無寸進。事後看傳媒報道，其實不少社會名人、影視紅星、協助防疫的專家顧問都有現身受檢甚至參加檢測隊伍，他們的出現肯定有助解除部分市民的疑惑，避免受到反檢測者的謠言所惑。如果一早有計劃宣傳，安排這些知名人士和專家呼籲，效果應該不同。另外，如果及早通過學校去信學生和家長，宣傳會更有效。例如，學校要求學生和員工拿到檢測結果陰性才准返校，以保障師生不受感染，也甚理直氣壯。

全民檢測計劃結果顯示，社區內部隱性患者不多，百多萬人才得二十幾個確診，市民生活比較安心。看來現時的外來輸入案例佔多，政府是否要考慮更嚴厲限制外來人員進入？近日外來輸入案例，以印度、菲律賓佔多，這些國家很少檢測資源，有熟悉的朋友指可以透過特別渠道買到檢測結果陰性的報告，看來如果不針對性封關，只能實行更嚴厲的強迫隔離檢疫。

如何加強強制性檢測也要考慮，單靠香港無力作大規模檢測，最高能力也是每天七千人次，香港人手不足，需要內地支援，這也證明黑醫護指香港有足夠能力、反對內地支援是不顧事實的政治宣傳。公共交通、老人服務、餐飲的從業員和政府人員常與市民接觸，最需定期檢測。誰害怕被採集DNA送交內地，可以自己去找私家醫院診所檢測，費用自付。不加強檢測，經濟恢復正常無期，我們也無法說服其他地區作旅遊互通。