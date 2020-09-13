就是否接受全國人大「委任」延長立法會任期一年，繼續成為不同派系狗咬狗骨的焦點。傳統泛民千方百計留任，不是說「留守議會抗爭」，就是說「希望議會求同存異」，務求增加賴死的合理性；而反對延任的抗爭派則認為，由人大委任的立法會沒有認受性和合法性。弔詭的是，兩派政客不論延任與否，都極度關注約滿酬金問題，聲稱不留任的陳志全甚至表明不會主動辭職，但要先釐清行管會會否取消其約滿酬金。說來說去，無非錢作怪。

終於，立法會主席梁君彥一錘定音，釋除反對派錢的疑慮，指行管會參考政府意見後，決定不論現屆議員是否延任均可獲發四年任滿酬金；如議員延任並完成餘下整個任期，將獲發另一筆任滿酬金；倘議員決定不延任，需於本月三十日前書面通知立法會秘書處，該議員可按現行指引申請結束辦事處開支云云。

都說港府是天下間最慷慨的僱主和冤大頭專業戶，甚至是以德報怨的聖人。過去一年香港籠罩在黑暴之中，連立法會大樓也在去年七一遭暴徒拆到甩皮甩骨，為暴徒帶路的恰恰是這班反對派政客。單是復修立法會的開支已達四千萬元，這班垃圾政客不但不用彌補一分一毫，更月月坐享逾十萬元薪金；這還不止，復會後不是拉布就是流會，單是選內會主席便爆發連場混戰，開會十多次也選不出，濫權主持會議的郭榮鏗至今未被追究；更不必說，立法會成為烏煙瘴氣的逐臭場，屎尿臭蟲盡出。港府不倒轉向反對派索償，反而忙不迭送錢，這樣的僱主，全世界也找不到第二個。

反對派既要做妓女，又要立牌坊，有人更表明不辭職不開會，而行管會竟然聽之任之，只被動地等他們自行通知是否辭職。不留任又不辭職，潛台詞是人工照袋工作不做，港府好應該果斷將他們炒魷，而不是揮霍民脂民膏來養肥反對派，搬石頭砸自己腳。