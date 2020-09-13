挪威有國會議員提名美國總統特朗普競逐二○二一年的諾貝爾和平獎，此事值得恭賀，不是恭賀白宮主人，而是恭賀世界上所有正受美國軍事威脅的國家。

如果學校來了一個「破壞王」，經常欺負弱小，老師要對付他，不一定要記大過或將他驅逐出校，有時候可以反其道而行，老師指派破壞王當風紀，叮囑他要做同學的表率，最好還讓他競逐風紀隊的隊長。人性很奇怪，你只要送出高帽，用榮譽把對方套住，對方往往願意將好些惡行收起來。

特朗普上任第一年，本欄已經打趣地說，應該提名他競逐諾貝爾和平獎，可惜在下位卑職微，沒這樣的資格，呵呵！否則老早當了提名人。現任白宮主人最大的特質就是貪慕虛榮，各國從事外交工作的人要對付他，只管戳向這個死穴便行。

很多人擔心特朗普為連任總統製造聲勢，會下令在十月份兵犯南海，摧毀中國部分人工島嶼，日前本欄已斷言不會，如今再有和平獎為餌，看來就更不會。特朗普並非一定要扳倒中國，這只是讓他出風頭的其中一個方法。如果你能夠提供另一個方法，保證能讓白宮主人風頭更盛，而條件是要跟中國和好，我敢肯定，他會毫不猶豫，馬上跟中國打得火熱。

美國要是對中國恨之入骨，按理應巴不得中國馬上跟印度開戰，但特朗普不然，反而說願意充當中印兩國衝突的調停人。其中的道理不難明白，因為只要調停成功，他距離和平獎又走近一步了。

不少論者也憂慮特朗普一旦成功連任，對中國的軍事壓迫會更大，我卻說不必擔心。說到底，他能在二○二一年獲取諾貝爾和平獎的機會不大，只要未獲得，咱們年年再給他提名，不就行了嗎。這就是將蘿蔔吊在前面，讓騾子不停拉石磨的道理。