「國泰航空，愈做愈燶」！因管理不善而喺全球最佳航空公司排名榜跌出三甲嘅國泰航空，今年六月獲政府注資近三百億元及批出第一期保就業計劃七億元工資補貼後，日前宣布唔參加新一輪保就業計劃。嘩！唔通轉死性，畀人話又食又拎食相難睇，忽然良心發現，唔申請「讓位」其他更需要幫助嘅企業？

國泰有咁務實就唔使淪落到今日咁折墮喇！大家只要睇一睇本報「正論」尋日嘅分析，當知一間公司衰落，不會無緣無故。呢，數年前國泰高層炒燶期油，虧蝕逾八十億元！高層不務正業，代價卻由基層員工承受，最終裁員數百人。數年後更大規模嘅裁員潮隨疫情殺至，流血嘅永遠係沒有議價能力嘅基層員工。

國泰唔參加新一輪保就業計劃，市場估計此舉反映國泰或正部署裁員，有傳管理層最快十月向董事局提出架構重組方案，內容包括削減人手。新冠肺炎令航空業停頓大半年，今年八月國泰航空已傳出將裁減三分之一員工，裁員人數料達六千。工會指員工減薪放無薪假與公司共度時艱，國泰卻好似吃了秤砣鐵了心，對國泰決定感失望，批評其帶頭打爛打工仔飯碗。

有議員就批評國泰，認為當初政府選擇注資國泰，就係希望能夠保住航權，待經濟好轉後可保持競爭力繼續營運，亦希望可以減低裁員潮嘅出現，惟國泰嘅決定完全辜負咗政府和廣大市民嘅期望！仲希望呢間公司恢復競爭力？國泰管理一鑊泡，店大欺客，根本未能「以客為尊」，反而經常失失慌累街坊嘅新聞不絕如縷！

「訂咗國泰機，隨時冇得飛」，國泰近排一再爆出「縮骨」事件，有乘客臨起飛前三日被取消機票，令移民澳洲嘅家庭大失預算，計劃受影響，要額外花費一筆入住酒店，斥國泰疑為賺到盡而「超賣」機票！一間愈做愈燶嘅公司，救佢不如多派錢畀市民實際啲！