美國總統特朗普周前抱有信心地揚言，十一月美國國民就會獲得新冠肺炎疫苗供應，能夠克服這場疫症禍患，更向各州政府發出公告，籲做好注射疫苗的準備。正當特氏滿以為他催生疫苗獲得成果，有助他連任成功之際，國內外防疫部門向特氏報告的，全部是壞消息。

美國過敏與感染疾病中心主管福奇明言，新冠疫苗不太可能在總統選舉前面世，疫苗有機會在今年底推出，現正爭取三款疫苗完成最後階段的臨床測試。不過，國際疫苗開發及測試的工作，再添無法在十一月面世的變數。

英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗（牛津疫苗），在美、英不同地點展開後期臨床人體測試時，有志願者出現嚴重的不良反應，專家無法分析原因，已煞停了測試計劃。牛津疫苗計劃的煞停為其他疫苗試驗帶出警示，不能過急或太快完成測試就生產，這動作無疑阻擋特朗普十一月可為國民打新冠肺炎針的計劃，再催促美國食品及藥物管理局加快批出新疫苗許可也無補於事，使得特朗普無法利用疫苗去做連任競選的工具，再凸顯出特氏應對疫情一無是處的失分。

疫苗問題未解決，另一個危機又出現，特朗普與國防部長埃斯珀的矛盾進一步加劇。特氏公開說國防部的高層甚麼都不做，只想打仗，讓所有製造炮彈、戰機和相關產品的公司開心。於是再次傳出特朗普要炒掉埃斯珀，更有消息說特氏已有幾名接任人選，問題是何時動手炒人。白宮顧問則忠告特朗普，在大選前不適宜有部長級人事變動，令特氏左右為難。

距離十一月三日大選的日子愈來愈近，但特朗普所收到的全是負面禮物，新冠肺炎疫苗無法成為他扭轉支持度的強心針，眾叛親離又令政府形象受損，可謂諸事不利，要在大選翻身追趕落後的支持度，現只能靠推動以色列與中東各國建立關係。