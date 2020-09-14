一般公認，中央全面管治權要落實，最難攻破的堡壘是香港司法領域。都說堡壘最易從內部攻破，但香港司法堡壘不容易內部攻破，因中央缺乏內應力量，或因內應力量十分薄弱。香港司法是獨立王國，針插不進、水潑不入，十分薄弱的內應力量又很難發芽、開花。香港反中亂港分子、外部勢力對此很是放心。不過事無絕對。世界上也從來沒有真攻不破的堡壘，只要壓力夠大、手段高明、夠狠夠巧，再堅固的堡壘，就會不是被攻破，就是「改旗易幟」。

九七回歸，就制度體系而言，事實上沒有「回歸」的，最異於中國之外的，就是香港司法。曹孟德說，西涼馬超不除，孤難安。有香港司法體系「獨立王國」在，「一國兩制」難安，國家主權和安全難安，《港區國安法》難安，中央全面管治權難安。然而，西涼馬超再勇，挑滑車十二具，也終難逃被除命運。

回歸二十多年，香港司法領域有人一直躲在「司法獨立」的堡壘裏不斷在憲制上挑戰一國、挑戰中央，通過「自我賦權」把自己膨脹到凌駕一國、凌駕中央的地步，以顛覆「一國兩制」的憲制安排。為了推動這樣的挑戰，他們還為反中亂港勢力撐起了又大又厚的保護傘，朝廷對此稍有警覺，但他們一祭起「司法獨立」旗號，就不再質疑深究。用毛皇帝的話說，這叫「自己立個菩薩自己拜，很被動」。

當年推出「一國兩制」解決香港問題，「人心高漲，心是好的，形勢很好，但埋伏了被動」。如此被動了相當一段時間，經過多次教訓，北京才逐漸認識了客觀實際，知道不攻破「司法」這個頑固堡壘是不行的，「一國兩制」很難行穩致遠也。

現在朝廷已逐漸顯現決心，中央全面管治權在香港行政、立法領域已重錘落下，對司法領域則還「引而不發，躍如也」。然而這樣的勢頭已令司法中某些人驚恐不安，他們正和社會上形形色色的反對派緊密抱團，組成聯合戰線，並聲稱要發動民眾和他們一起保衞「司法獨立」。可見他們不是單挑滑車，而是要排兵布陣，糾合隊伍，大打一場。