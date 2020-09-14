香港有不少自大狂，最大特點是唯我獨尊，從來不在乎別人感受，喜歡將自己意願強加在別人身上；其具體表現就是仇視內地，逢中必反。內地海警早前拘捕十二名打算偷渡去台灣的香港人蛇，包括涉嫌違反《港區國安法》而棄保潛逃者。反對派至今還在喋喋不休要求港府確保被拘留者的人權得到保障，並將他們接回香港。這就奇了，他們不是反對修訂《逃犯條例》嗎？憑甚麼要求內地交人？

沒錯，香港與內地同屬一個國家，本應有相互移交逃犯等司法安排，奈何香港有些人自高自大，逢中必反，導致兩地司法隔絕，至今沒有引渡協議。回歸以來，內地單方面向香港移交二百多名疑犯，而香港從未向內地移交任何疑犯，這是正常現象嗎？難道兩制高於一國？幫是人情，不幫是道理，內地根本沒有義務向香港移交逃犯，既然香港這麼多人反對修訂《逃犯條例》，就不能怨內地依法拘留人蛇。更何況，這些人蛇大多是干犯罪行後潛逃，有的甚至涉嫌觸犯港區國安法，內地當局沒有任何理由輕放。

每個人都必須為自己的行為負責，這些逃犯既然要「違法達義」，就必須承擔後果，怨不得別人，要怪也只能怪自己慌不擇路，自動送中。即使他們順利偷渡台灣，也未必有好結果。有台灣媒體引述消息指，七月中有五名參與反修例活動的港人嘗試偷渡台灣，中途因船隻耗盡燃料而漂流到東沙群島，其後被台灣海巡署截獲，安置在高雄。自稱協助五人偷渡的台灣記者稱五人目前仍被扣在陸委會，無法與包括律師、人權團體等外界聯絡，過得比其他偷渡者還慘。

事實證明，民進黨當局只為了吃人血饅頭，而不是真的支持香港民主。那班廢青把台灣想像成逃犯天堂，以為有優越的生活等着他們，顯然是太天真。試想想，台灣大學畢業生尚且只有「22K」的待遇，香港逃犯又能好到哪裏去？