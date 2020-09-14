香港法治崩壞，幾乎是全民共識，矛頭直指肩負捍衞法治重任的律政司。自從被指淪為黑惡保護傘後，公信力每況愈下，尤其是涉及大漢奸黎智英的案件，一單又一單放生，非法佔中已過去六年了，黎智英與其他三十八搞手，仍未被起訴，繼續逍遙自在；黑金秘捐泛民涉及數千萬元，不予起訴，這兩個活生生的事例，令人印象深刻，嚴重打擊律政司形象。

到後來黎智英在二○一七年六四集會，涉及刑恐東方記者案，拖延足足三年，在今年初才起訴，實在來得太遲，經過超過一千多日時間，證人的記憶有一定程度的模糊，亦是人之常情，而法官最終不信任證人口供，導致黎智英被判無罪釋放，就連保安局前局長黎棟國亦批評遲來的檢控。

律政司的形象像枯萎的大樹，逐漸腐爛，這個部門絕對需努力做實事去挽救形象，絕對不能放棄任何機會，眼前還有三天便到黎智英涉刑恐案上訴期限，政法界質疑原審判決未能彰顯正義，希望律政司能在期限內上訴。

有律師指出，若錯過這次上訴機會，之後再申請，程序上會十分困難， 而且公眾亦會覺得，黎智英果然有保護傘，連律政司也放生不上訴，對法治的信心更蕩然無存。要封住別人的嘴，最簡單直接便是行動出手，而不是又再製造話柄。

香港法治備受質疑，很多宗敏感案件出現令人失望的結果，尤其是涉及反修例暴潮的案件，多名嫌疑犯被放生，警員作供的可信程度更被公開批評，簡直是法治的雙重打擊，警察拉人，司法放人，亦影響執法者的士氣。各界不斷向律政司提出寶貴意見，但都被當作耳邊風，這本來應是相關部門的責任，卻要市民操心，官員理應汗顏，知恥近乎勇，就算黎智英背後有多大勢力，律政司要洗脫頹風，刑恐案上訴刻不容緩。