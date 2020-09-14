香港時間九月十日，接到居住三藩市灣區親人九月九日發的短訊，附上照片，才知道原來該區大清早開始不見陽光，天空被一片橙黃色迷霧籠罩，歷久不散，從晨早到黃昏都是如此，建築物室內和路上的汽車都見亮燈，如同黑夜照明。我們很早便得悉加州一些鄉郊地區發生山火，只是沒有意識到會影響三藩市灣區。

美國國家氣象局解釋，天空的黃色是由於灣區以北一百英里的蒙多西諾縣（Mendocino）的大火導致，被污染的空氣，在早上從太平洋推向內陸的海平面上方的大氣中盤旋，所以有此異象，他們呼籲市民安坐家中，把窗戶關好，避免吸入帶炭屑微粒的污染空氣。幸好加州因新冠肺炎疫情，仍處於家居令，大家都少出門，留在家中上班，避免外出，減少接觸污染空氣機會。平常戴的醫用N95口罩已足夠過濾空氣，但不能全面阻隔空氣中的微粒。

加州山火從七月開始至今，持續蔓延，八月中更出現熱帶雷暴及熱帶風暴，造成更多山火，還導致大部分地區空氣嚴重污染。加州由南至北，先後發生約二十多場大型山火，已有二百萬英畝土地被焚，超過三千棟建築物被摧毀。全加州約有二萬人疏散，十二死十多人失蹤，屬歷史上第三大山火災難。州長紐瑟姆（Newsom）一面請求聯邦政府支援，也同時指出這些山火部分可以避免。加州夏天乾旱，氣溫偏高，部分地區達攝氏四十度以上，山火容易發生。有些山火是因雷暴燃着森林枯木，難以避免，但部分是鄉郊地區居民處理火種不慎，又或者地區政府過分依賴消防力量，未有預先籌劃掘好防火坑道，防止山火蔓延，才弄到一發不可收拾。

今年的大火燒遍整個美國西岸，從北到南，從加拿大遍及華盛頓州、俄勒岡州和加州，直到墨西哥，這幾天三州郡不少地區的天色都一片橙黃，翻查他們的網上地圖，原來七月以降，不少山火都已開始，部分受到控制，或者已撲滅，問題是新的山火不停出現，防不勝防，令消防疲於奔命。

對美國西岸山火蔓延的消息，香港有些網民反應幸災樂禍，有人指美國一向霸道，習慣把國內問題向外國甩鍋，今次山火總不能再向外卸責。有人指摘以美國的富有，科技先進，沒道理每年都發生的天災防禦不來。我認為無論在世界何地，天災畢竟難以避免，我們應同情災民，必要時提供幫助，才是正確態度。要謹記受到災害影響的是普通市民，而非那些口不擇言，事事攻擊中國的無聊政客。