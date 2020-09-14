毛澤東談革命：「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花。」此金句在這個時候實有必要重溫，尤其看到「十二人蛇」自行送中後，聲稱是他們家屬的蒙面人在政客帶領下跑出來哭哭啼啼，要求特區政府「盡快帶兒子回港」，有的說內地不准律師見兒子；有的說胞兄患有哮喘；有的更指兒子帶備釣具出門，當日只是釣魚。哎呀，不是筆者不想寄以同情，而是同情不起來，請不要再侮辱港人智慧好嗎？

這十二人蛇是何許人也？是「時代革命」的義士、「光復香港」的手足，應知革命不是請客吃飯，何況他們身犯重罪，包括有三人涉華仁炸彈案及無牌管有槍械及彈藥等罪；二人涉暴動罪；三人涉串謀意圖縱火、管有物品意圖損壞財產；一人涉在住所管有汽油彈，被控企圖縱火；一人被控製造爆炸品；一人涉違反國安法等。家屬連出門釣魚也說得出口，真把港人當成白癡了。為何他們就是不能承認教導無方？不能為其子弟搞到香港雞毛鴨血而向公眾道歉？難道港府有叫十二人蛇犯法後着草潛逃的嗎？現在才知道留在香港是很幸福了嗎？

最諷刺的是，台灣一名自認曾協助五名香港手足潛逃當地的記者爆料，指五人在七月十八日由香港出發經東沙抵達高雄，卻一直被陸委會扣留，至今無法對外聯絡，也無法和律師及人權團體見面，除極少數陸委會及海巡署人員外，無人知道五人是否安好。陸委會對此則不置可否，只重申不回應個別事件。

哈，正是着到草也未必好。五名手足畏罪潛逃到了台灣，不但沒有想像中的英雄式招待，反而一樣被視為非法入境的犯罪分子，一樣被台灣當局扣查，一樣不准見律師，卻不見其家屬哭喪着臉指摘台灣政府不人道。顯而易見，全世界的政府對待畏罪潛逃非法入境者都是同一標準，不因該政府是否所謂的民主選舉產生而有異，十二人蛇的家屬別再大驚小怪、丟人現眼了。