新冠肺炎的全民檢測已到尾聲，合計不過一百多萬人參與，跟政府最初預計的五百萬人，相差何啻天壤。近年為怕徒添社會戾氣，筆者對政府的批評已盡量含蓄，但即便如是，也禁不住慨嘆，咱們的政府未免太不讓人省心，思維與決策俱「離地」，難怪獅山腳下，會遭逢今日之困。

要五百萬市民參與檢測，無異於癡人說夢，真不知道是從甚麼腦袋想出來的預測。管治班子太不可信，筆者無奈，惟有不問蒼生而問於玄奇，有時就借用術數去為香江解惑。術數玄之又玄，不能盡信，但跟政府的官員和專家比較起來，我寧信前者。

新冠肺炎疫情爆發初期，專家們不是告訴你病毒在夏天最易受控嗎？檢點下來，香港疫症最嚴重，每日確診個案過百宗，偏偏正是在夏天時候。如今專家又說，疫情在冬季會再掀高潮，請問，你信是不信？如若不信，從術數角度又是如何看待這個問題？

談論冬季之前，本欄先回顧過去對新冠肺炎疫情所作的預測，對的錯的都列出來，檢討往績，再展望將來。筆者曾指肺炎五行屬金，爆發於墓庫之月，受到掣肘，故應不會達到二○○三年沙士般，近三百人死亡的嚴重程度，這個估計或許能應驗。接着，再推斷疫情到四月十三日之後緩和，幸運的話，甚至可以平息。這項推測卻是錯多對少，嘻嘻！可見在下的玄學功夫只是半桶水而已。疫患在四月起雖曾緩和，但在七月復起，而且情況比之前嚴重。

七月的坎既然跨不過去，到秋天五行屬金，肺炎正乘旺氣，筆者的預卜就不表樂觀。

事實上，入秋後確診者天天不斷，而且僅僅二十幾日內，因疫情而死的人便翻倍，秋金肅殺，力量委實不容小覷。不過冬天將臨，五行屬水，金遇水而洩氣，依術數而論，反倒不必太悲觀。