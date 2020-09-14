政府無能，趕住移民！這陣子，身邊的朋友的確有好幾個舉家移民了！早前一個教書朋友一家已移居台灣，原來係其子獲聘台灣國立政治大學國貿系；教書朋友的兒子原在港大經濟及金融學院執教，如今寧願放棄香港而選擇台灣，肯定也是對香港嘅未來失去了信心！

自去年六月黑暴以來，港人想移民嘅欲望隨之大增。「移民」呢個詞，港人耳熟能詳，皆因自六十年代起，港人經過多次大型移民潮。九七回歸前，市民對政局、前景不明朗，「五十年不變」，你話啫，我就信？始終內心忐忑不安，於是好多中產都選擇咗移民，加拿大、澳洲、英國當年係比較熱門嘅國家，尤其加拿大嘅溫哥華、多倫多，根本去酒樓飲茶食飯，全都係「鄉音」，侍應多由香港移民去嘅！

近三年來，港人移居台灣嘅人數都破千！台灣喺蔡英文管治下，經濟一潭死水，多年來台灣嘅大學畢業生，有工開月薪亦不過約港幣五千五百元，年輕人向上流空間，只得一個字，係「冇」！可見港人想出走已慌不擇路！

依家香港受黑暴疫情夾擊，百業蕭條，搵食更見艱難，加上政府又廢，回歸二十三年，推個「國民教育」都無能，加上司法不公，中央正邪不分，愛國愛港冇運行，反中亂港絕處必逢生，漢奸黎就係最佳例子，咁就難怪人心至今仍未真正回歸！

強制性公積金計劃管理局最新公布嘅數據，今年首季以「永久離港」提早提取強積金多達七千六百宗，按年上升一成，涉及金額按年上升三成二；自去年反修例事件至今年三月底，九個月累計兩萬四千多宗，共提取了約四十一億元，創史上新高。有移民專家表示，料港人提取強積金數字按季上升一成。移民潮方興未艾，相信會持續一個時期，老朽溫馨提示已搞好移民嘅市民：切勿訂錯國泰機，否則分分鐘冇得飛！咁就掃興喇！