無論國與國或國際組織聯盟的關係如何良好和堅固，一碰上資源問題，就會以自身利益出發，因資源競爭而破壞關係，更會損害彼此是同一個國際聯盟的團結性。

土耳其及希臘兩個同屬北大西洋公約（北約）成員國，近期為開發地中海油氣田指控對方侵犯主權，兩者更不惜派遣海軍到各自認定的所屬海上區域展示實力，北約眼見情勢不妙，已主動提出召開會議，但北約這個召集不獲希臘認同，北約需研究是否啟動危機處理機制排解。

希臘與土耳其在地中海東部油氣田勘探權的爭拗，長期以來都影響兩國關係，自希臘和埃及近日簽署海洋邊界協議，決定出希埃在該海域的兩個所屬經濟區，以備開啟鑽探能源工作。這項協定遭土耳其反對，認為是不合理的強行劃分，所以要顯示海上主權，搬出措施反制重啟希埃兩國海上專屬區毗鄰的勘探工程，更出動海軍在附近海域監察，希臘當然不會讓步，同樣派海軍進駐該海域，隨時擦槍走火。

從歷史溯源，希臘及土耳其的不和是長期性的，從鄂圖曼帝國年代開始，到兩國在塞浦路斯建國的立場，都紛爭不斷，甚或兵戎相見。北約成立之初，只着眼兩國在蘇聯的周邊，地理上有助北約軍事調動，根本沒有完全解決希土兩國長久的不和。今天蘇聯瓦解，北約軍事地位重要性降低，更難起到維繫成員國關係的功能，在土希兩國海上資源糾紛上，北約似乎無法排解。

北約重心成員國的法國，在這次希土海上資源糾紛顯得積極，但並不是去排解不和，卻是出兵地中海支持希臘，形成土耳其「孤掌難鳴」。這個爛攤子就只能由德國這個北約老大哥出面，向來聲稱領導北約的美國，竟然獨善其身不加理會，免招麻煩，但北約欠缺處理成員國紛爭的能力，若然未來各成員國間糾紛不絕，北約只能面對現實地瓦解。