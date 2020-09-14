內地政法系統最近陸續有高官履新。公安部部長助理聶福如調升國家安全部黨委委員、政治部主任；公安部人事訓練局局長馮延，升任本部黨委委員、政治部主任。原司法部政治部主任馮力軍今年六月自殺身亡，崗位一直懸空。待遺缺補全後，國務院系統的三個政法部門，將完成政治部主任的全部更新。

馮延是公安部歷史上第一位女性政治部主任。而現任最高人民檢察院政治部主任潘毅琴，以及去世的馮力軍，皆為女性。如此眾多女將執掌政治部，前所未有。

政治部是中國政壇的一大特色，移植自軍隊系統。政治部本是解放軍中管理黨務和政治工作的機關，師旅以上軍事單位均設政治部，級別相當於單位副職。黨政系統的政治部主任，也一樣相當於副部長。

上世紀六十年代，毛澤東指示：「全國學習人民解放軍，從中央到地方自上而下建立政治部，加強政治思想工作。」最高領袖一聲令下，黨政系統紛紛設立政治部。當時從軍隊選調幹部，用軍事體制加強對黨政機關的改造。譬如，南京軍區政治部副主任王良恩調任中央辦公廳副主任兼政治部主任，武漢軍區政治部主任顏金生調任文化部副部長兼政治部主任；哈爾濱軍事工程學院政委謝有法任國家建設委員會政治部主任；空軍雷達兵部政委賴達元任民航總局政治部主任。

文革後，政治部陸續取消，少數保留的，也變成部委自身內設機構，與軍隊脫鈎。保留政治部的單位，主要集中在政法系統的最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部，以及轄有「准紀律部隊」的海關總署、地質部、鐵道部、民航總局。隨着歷次機構改革，鐵路、民航、地礦等政治部不復存在。二○一八年新組建的應急管理部，管轄消防救援、森林消防、防汛抗旱等力量，亦屬於紀律部隊，新設政治部。

目前，中央部委層面，公、檢、法、司、安五大政法單位及應急管理部、海關總署等七個單位，設有政治部。但海關總署的紀律部隊特色也大為淡化，其政治部基本虛化。政治部主要是負責組織宣傳工作。如最高檢政治部下設幹部部、宣傳部、教育培訓部、辦公室。最高法政治部設組織人事部、法官管理部、宣傳教育部、司法警察管理局。而司法部政治部下設人事警務局、組織培訓局。

其他六大政治部從二○一八年起，陸續換將。陝西省副省長馮力軍、甘肅省委常委兼政法委書記馬世忠、寧夏政府副主席許爾峰，先後調任司法部、最高法院、應急部的政治部主任。西北陝甘寧老區的幹部，風頭一時無兩。

去年十一月，重慶市副市長潘毅琴調任最高檢政治部主任。內地政法系統這幾年持續清理整頓，清理餘毒，政治部作為主管部門，肩負重責。而馮力軍、潘毅琴兩員女將，之前的從政履歷與政法毫無關係。當局或許正是想引入外援新力量，攙沙子，衝擊原有的關係網和小圈子。