功夫茶：底底口罩逼人要　鬆弛無道大嘥鬼

看官們，明末清初有個狂放不羈、能文善詩嘅才子金聖歎，寫咗三十三則「不亦快哉」，把所謂幸福、痛快嘅定義發揮到極致，功夫茶特別記得有一則係咁講：「夏日於朱紅盤中，自拔快刀，切綠沉西瓜，不亦快哉！」

的確，當時未有雪櫃、空調呢家嘢，古人消暑「拔快刀切綠沉西瓜」，確實過癮之至。呢嗱，新冠肺炎疫情喺二、三月蔓延時，諗起「一罩難求」至今仍覺淒涼，尤其老人家日日冒風迎雨輪候口罩，甚至通宵排隊，嗰種痛苦，確實刻骨銘心！如果當時政府能夠有備無患，每戶能迅速從郵差叔叔手中接到十個八個口罩，內心恐怕亦會湧出「不亦快哉」嘅感覺！可惜吖，政府無能，靠害市民！喺二月下旬先決定以招標方式採購口罩，喺全世界都缺乏口罩下，結果如何，有目共睹。

嗱，依家周街口罩大割價，日本、南韓、越南、台灣、內地、本港生產嘅口罩，琳琅滿目，五光十色，有啲貪靚嘅潮人，甚至要以唔同顏色口罩嚟配襯唔同衣着，口罩儼然成為「時裝」一部分。呢，喺呢個時候，疫情稍緩，禁聚令亦陸續放寬，家家戶戶，口罩不缺，廢官又堅持派發第二輪可重用嘅「銅芯抗疫口罩」，仲派成五百萬個咁多！今日開始，登記人將在郵件派遞前收到附有郵件編號嘅短訊通知，郵政署會於短訊發出後三個工作天內，將口罩派遞到登記人地址；若放唔入信箱，仲會上門派遞添！若然上門派遞無人收件，則會向收件人發出領件通知卡到指定郵局領取，認真服務周到噃！

之不過，呢款「銅芯抗疫口罩」今年中派過一次，劣評如潮，市面上亦甚少見人戴。據悉每個「銅芯」口罩成本約四十蚊，以政府當初計劃派發八百萬個推算，涉款約三點二億元。廢官就死撐第一次反應非常好，聲稱一共派去約六百萬個，今次又添食再派五百萬個，但正如有議員話齋，「一百個都唔知有冇一個人用」！如果真係要畀人覺得政府「有做嘢」而非收拾「爛攤子」，功夫茶覺得政府無謂再勞民傷財，又難為了郵差叔叔！講真，依家口罩供應充裕，邊個咁有閒情逸致日日清洗個底底口罩吖。

再講，傳染病專家都話，以布料製成嘅口罩，天氣熱多汗水，滲入口罩容易孳生細菌，若清洗不當，有機會造成皮膚敏感或發炎！何況，底底口罩對需要出入醫院、診所或老人院等高危地方嘅市民又唔適用。港人最怕麻煩，女士又貪靚，底底口罩注定冇人吼喇，功夫茶建議將貨尾底底口罩放喺各民政事務處和各區郵政局，市民有需要就自取，當散貨又好，當做善事又好，反正政府做慣大嘥鬼！鬆弛無道，唔爭在做多次喇！