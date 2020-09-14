正論：疫苗問世誠好事　最怕港府又估錯

新冠肺炎疫情發展至今，進入全球疫苗競賽階段，中、美、英、俄都宣稱很快有疫苗應市，港府亦來湊熱鬧，透過專家顧問放風，指最快明年第二季有第一批疫苗抵港。誠然，疫苗面世能大大降低病毒威脅，惟港府廢官抗疫表現向來差強人意，愈拍胸脯保證愈無保證，最怕過分樂觀，到時候再次方寸大亂。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露，第一批疫苗在明年四至六月抵港後會優先為高風險人士接種，包括長者、長期病患者及醫護人員；衞生署已向國際機構訂購疫苗，數量足以供應全港三成半人口接種，署方亦自行採購多三款疫苗以覆蓋另外六成半人口，並鼓勵全部費用由政府「找數」。

的確，疫情肆虐全球，人命及經濟受到重創，疫苗非常重要；而今次言論由專家顧問把口說出來，觀感上亦比出自港府廢官把口可靠。問題是，採購疫苗始終由港府負責，而根據年初採購口罩的經驗，林鄭當時聲稱訂購四千多萬個口罩，實際到港的只有三百多萬個，足證無能，結果市民餐風露宿排隊買口罩的悽慘一幕，成為疫情之下香港一道不能磨滅的「風景線」。

更不必說，第三波疫情爆發前廢官口口聲聲「抗疫百日漸露曙光」，擺出沾沾自喜狀，詎料不旋踵，第三波疫情爆得比前兩波還要猛烈，前事歷歷在目，叫人怎麼可能對港府有信心？何況港府連全民檢測的市民參與度都大大估錯，最初口響認為有五百萬人接受檢測，後來改口為二百萬人，但直到昨日為止，檢測人數只有約一百七十萬，高官一味靠估且錯得離譜，證明施政堅離地。難為公務員事務局局長聶德權仍死撐全民檢測「反應好好」、「計劃達標」，真不知醜字怎麼寫。

由此可見，港府愈對採購疫苗顯得成竹在胸，愈令人膽戰心驚。正如許樹昌所說，每人要打兩針才可持續有抗體，單是全港百多萬長者已要二百四十萬支疫苗，衞生署能否成功採購足夠全港使用的疫苗，不能不令人疑問。尤其是屆時全球皆陷入瘋搶，一旦供應緊絀變成奇貨可居，隨時淪為年初港府採購口罩失敗的翻版，廢官可有應對之策？

另一方面，疫情能否受控同經濟能否復甦有直接關係，財爺陳茂波在網誌侃侃而談，指香港若可管控好疫情，加快推出健康碼，就有望加速本地經濟恢復，市民亦可有限度外遊。財爺的意願好是好矣，但空有好意而不能實現則同空談無異。到底香港何時才沒有源頭不明本地個案，連專家也說不準，甚至預言冬季將有第四波大爆發；許樹昌亦明言禁聚令將持續至年底，別說經濟復甦，隨時只會雪上加霜。

無獨有偶，第二期保就業計劃剛截止申請，申請宗數比第一期減少，連國泰航空都表明不申請，意味靠政府補助吊鹽水根本不是辦法，僱主寧大規模裁員甚至結業，預料未來失業率以至破產宗數皆沒有最高、只有更高。廢官靠把口抗疫，難怪無法跳出「理想很豐滿，現實很骨感」的怪圈。