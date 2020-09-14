世界視線：名記者出書猛踩　特朗普交易失敗

美國總統特朗普上任將近四年，政績乏善足陳，如果硬要說這幾年來他對國家有甚麼貢獻，很可能是對出版業的發展起了促進作用。

以特氏為主角的著作滿坑滿谷，卻每一次仍然能帶給讀者們驚喜。最新一本是出自曾報道水門事件的美國資深記者伍德沃德、名為《憤怒》（Rage）的新書，是作者關於特氏的第二本著作。

人們熱烈談論關於特氏的作品，部分是因作者的身份，例如前國家安全顧問博爾頓以及特朗普的姪女瑪麗，他們由於跟書中主角關係密切，令爆料的可信度有所增加。

伍德沃德的《憤怒》情況有點不同。《憤》書跟其他揭密作品不同，它是建基於特朗普本人自願接受採訪的錄音帶。書中披露特氏在國內新冠肺炎疫情爆發前，已得悉病毒致命及具高度傳染性，卻故意向公眾淡化事件，以致錯失有效應對疫情的機會，由於鐵證如山，特氏只得承認自己曾淡化疫情威脅，但動機是「避免引起恐慌」。

俗語說得好︰「虱多不咬，債多不愁」，關於特朗普的醜聞，人們早已感到麻木，也很難翻出甚麼新花樣，實踐證明，特氏的支持者們有一股「百折不撓」的「韌性」，不管他們的偶像有多少負面消息，要麼這是民主黨政敵的「抹黑」，要麼這是凸顯總統的「真性情」，這就是特氏「紐約第五大街殺了人也不用負責」底氣的由來，但今次自願接受伍氏訪談，卻無異於挖一個坑洞然後自己跳下去，特粉可以容忍（甚至欣賞）總統的壞，卻不能容忍總統的蠢。

特氏自詡「交易大師」，但今次卻是一場徹頭徹尾的虧本交易。伍氏出版關於特氏的第一本著作《恐懼》，儘管有很多批評言論，但比起其他同類作品，比較留手，再加上伍氏曾在通俄調查等問題上，公開說過特氏愛聽的話，令後者誤以為可藉名記者的筆漂白自己。但實際上伍氏早在二○○二年寫過小布殊的著作，着實把他吹捧了一番，然而在四年後，卻把小布殊批評得體無完膚，今次交易大師着了道兒，可說是吃了平日不讀書的虧。