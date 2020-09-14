神州觀察：宣告死亡竟復生　醫院怎不招人恨

鑑於內地頻生醫鬧、暴力傷醫事件，有商家最近聲稱研發出一款可輕鬆抵禦「匕首」、「菜刀」等刀具攻擊的「醫生防刺白袍」，售價將近兩千元，不知是否貴了點。然而對於有些醫務人員來說，最好不要心疼這點錢，不如早些買來穿上。

河南沁陽市早前有男子與妻子爭吵後，一時想不開喝農藥自殺，被送往該市中醫院搶救，及後院方宣告搶救無效死亡，並着家屬將之運回去準備後事，醫生還主動為他們介紹殯儀車。誰知就在家人傷心操辦葬禮時，「身故」男子竟突然坐了起來，根本沒死，令眾人大為震驚，家人對此更是怒不可遏，直斥涉事醫生嚴重失職，居然連人命死活都搞不清，憤往醫院討說法，惟對方卻以一句「人活着總比死了強」冷漠回應，簡直氣煞人也。

試想若非事主醒得及時，是不是就得被活埋了？那將會是怎樣恐怖的結局？若實行火葬，恐怕燒了也就燒了，總之再無挽回性命機會。對此院方則拋出不同版本說法，試圖澄清責任，包括事主家屬如何不配合救治等，以致成了雙方各執一詞，孰是孰非只能等待有關部門進一步調查；然而大家也都明白，所謂的有關部門都是些甚麽人，對於類似的醫療事故，通常都是「自己人查自己人」，很難指望調查結果能對患者一方有利，接不接受其實沒多少選擇。

亦正因如此，不少醫院才會屢屢做出各種招人恨的事情來。譬如同屬河南的商丘市第一人民醫院，近日有早產嬰兒被醫生宣告死亡，隨即裝進醫療廢物袋中，「連悶帶凍」數小時後卻發現早產嬰兒仍然活着，可惜嬰兒已因缺氧導致重度腦癱，想想遭遇此事的家長該是怎樣的心情吧，但院方照樣在找藉口卸責。

還有更離譜的，江蘇濱海縣一名女中學生在校暈倒，前來急救的縣醫院救護車竟將人直接運去了殯儀館，結果導致失救死亡；當時隨車的家屬、老師都質問醫護人員為何要這麽做，對方亦不搭理，事後更堅稱過程完全符合規範，誰又能把他們怎麼樣？

都說內地醫患關係十分緊張，動輒上演全武行，甚至會出現刀刺斧劈醫護的惡性事件，這種局面又是誰造成？當中固然有所謂存心敲詐勒索的醫鬧或精神病患者失控行兇，但有些問題擺明屬院方失德、卸責行為一手導致，如同故意製造醫患矛盾，尤其是他們麻木不仁、厚顏無恥的態度不無挑釁意味。只是叫人不解的是，這些本應滿懷救死扶傷精神，被稱為白衣天使的醫護們怎就變成了魔鬼，醫院怎會如屠房一般殘忍無良？穿上防刺服真的就能解決問題了嗎？