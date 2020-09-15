美國總統特朗普迫使阿拉伯聯合酋長國及巴林與以色列建交，從而打破阿拉伯陣線對以色列的敵視，效果一如早年美國迫使埃及與約旦、以色列建交。後者並沒有解決以色列面對的地區政治問題，只免除了埃及的威脅。

今次巴林與阿拉伯聯合酋長國都屬波斯灣小國，也有美國艦隊與軍事基地駐紮，受美國的指揮，並不是外交主權可以完全獨立。政治與軍事作用並不顯著，主要是為特朗普連任競選助陣，無助於解決以色列面對與阿拉伯國家對立的挑戰。

總統特朗普拉攏猶太集團，一是為連任選舉；二是為日後生意關係，也為他的子女、女婿建構政經關係，他並不是有心解決以色列建國以來的困境。以色列政府與之合作是右派的內塔尼亞胡政府，一是他們極右政治思想是要建立大以色列國，借美國之力。二是分散國內對內塔尼亞胡貪污指控的政治壓力。

以色列的核心問題是怎樣處理巴勒斯坦原居民。

在特朗普之前，歐洲與美國本已有兩國並列的方案——以色列與巴勒斯坦兩國並存，也同以耶路撒冷為首都。特朗普與猶太集團右派推翻這個方案，改為巴勒斯坦附庸以色列，以色列全佔耶路撒冷，並以美國援助來利誘巴勒斯坦接受。對巴勒斯坦來說，美國援助不足夠，也多會落入少數人手裏。巴勒斯坦人千百年世居當地，已被英法美製造出以色列國來，霸佔他們的土地，今次更進一步佔領土地，搶奪耶路撒冷聖城，絕大多數巴勒斯坦人民在以色列壓迫下，怎麼會接受次等國的待遇呢？

以色列最大的對手，是沙特阿拉伯與伊朗。沙特阿拉伯或許可受制於美國，但其王室推行的保守派激進主義不會屈服。伊朗更不用說，伊朗在敍利亞內戰後擴大在區域的勢力，由伊拉克而敍利亞而黎巴嫩。也與卡塔爾、也門聯合，美國難以匹敵。美以合作，反而會使伊朗整合黎巴嫩的真主黨、巴勒斯坦的哈馬斯武裝，加強抗衡以色列的擴張。敍利亞內戰結束，必然會收復以色列所佔高地，衝突難止。

以色列內部經濟不景。極端保守教派，不願工作，反對抗疫，卻生育率奇高，九百萬人口中已有百分之十二。經濟政治怎樣外抗伊朗，內受極端教派搗亂？全民皆兵卻不及極端教派，靠美國資助、國際猶太集團支撐，能維持多久？兩國方案本是一勞永逸，減除巴勒斯坦與伊朗仇恨因素之法，以色列才可安心治理內政。而今被特朗普與內塔尼亞胡破壞，以色列的內憂外患便伊於胡底？