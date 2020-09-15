隨着美國大選逐漸逼近，許多人都在討論中美關係未來走向。早前有美國媒體煞有介事找來專家分析一番，得出結論是：不管誰勝選，對中國都有利有弊。這種結論正如阿媽是女人，說了等於沒說。實際上，遏制中國已成美國基本國策，任何人上台都不會改變，根本不必勞煩專家分析。對中國而言，關鍵在於做好自己的事情，而不必太在乎誰當選美國總統。

早在五十年前，毛澤東曾對美國作家斯諾說過：「我不喜歡民主黨，比較喜歡共和黨，歡迎尼克遜上台，因為他較少欺騙性，硬的多軟的少。」在麥卡錫主義橫行的年代，尼克遜正是反共急先鋒，而毛澤東偏偏歡迎他上台，甚至歡迎他訪華，可見世事無絕對，矛盾雙方既對立又統一，還可以互相轉化。

同樣道理，今天共和黨特朗普也是硬的多軟的少，而且經常胡攪蠻纏，中國人應該不歡迎他連任才對。但如果按照當年毛澤東與尼克遜打交道的經驗，一切變化皆有可能，不宜妄下定論。民主黨拜登表面上比較溫和，實際上深謀遠慮，也許反而更具有欺騙性。道理很簡單，特朗普的單邊主義導致眾叛親離，削弱美國與傳統盟友的關係，給予中國更多在國際舞台表現的機會。而主張多邊主義的拜登恰恰相反，上台後必將加強與盟友的關係尤其是北約軍事聯盟，甚至可能重啟《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP），進一步孤立和圍堵中國。從這個角度看，拜登當選似乎對中國更不利，不是嗎？

總而言之，經過這幾年激烈碰撞，中美互信基礎已蕩然無存，新冷戰儼然成形。特朗普固然不可能改變對華政策，拜登在這種大環境之下也只能對華強硬，這是不以任何人意志為轉移，那些至今仍對美國心存幻想的中國人應徹底清醒。自己命運必須由自己掌握，中國前途只能由中國人決定，而不能寄望美國更換總統帶來好運。