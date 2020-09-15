香港人實在忍不住了，社交隔離措施稍為放寬，限桌令增至四人一枱，剛過去的周末周日，街上人頭湧湧，食肆戲院人流如鯽，市民實在是壓抑得太久，這種心理上反彈，誰也阻不了。

雖然確診數字始終反覆，一時單位數字，一時又雙位數字，昨日又十四宗，有十二宗是本地感染，但很多人都顧不得這麼多了，由年頭到現在足足九個月，如有留意時事，都看見世界各地疫情依然未能平息，但紛紛放寬社交距離措施。英超已開鑼，其他足球聯賽或體育盛事也逐漸展開，地球不能一日停止轉動，世界不會無了期停擺，大家都明白這道理。

可是香港斯人獨憔悴，許多行業仍被緊箍咒綁死，動彈不得，而旅遊業更是危中之危，政府專家顧問許樹昌預計社交距離措施將持續至明年底。大家能想像眾多受影響行業可捱到明年底嗎？今年過後，剩下多少還是未知之數。

百業蕭條，抗疫之餘，市民也要食飯，難道全部都向政府攤大手板攞綜援？自力更生一向是香港人的座右銘，但政府抗疫不力，令疫情沒完沒了，經濟冰封，就算想打工也找不到工作，又如何自食其力？抗疫與經濟，需要並行。

全民檢測千瘡百孔，漏洞百出，找出廿多個病者，斷了部分傳播鏈，聊勝於無。另一角度看，檢測證明了在內部堵截蔓延有其局限性，最重要阻止輸入，做好邊境把關。專家指香港三波疫情均與入境個案有關，要平衡開關需要顧及抗疫風險，健康碼暫時是比較可行方法。只要政府制訂準則，嚴格遵守，便可研究盡快開放關口，如由高風險地區來港者，在出發前須進行測試，證明沒病毒才能登機，抵港後再作測試，以及維持十四天檢疫；其他地區來者亦要接受檢測及醫學監察。做好源頭堵截，總好過勞師動眾、雷聲大雨點小的大型檢測。