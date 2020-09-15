最近多了人討論香港去殖化問題，有意見認為，香港回歸以來社會動亂變本加厲，原因是有些人意識上拒絕接受香港主權已回歸中國，死命抱着殖民地時代一套，一切以英、美為標準。隨着中國近二十年發展，不少社會經濟科技範疇超越歐美，令崇英美者難以接受。這種崇英美輕中心態，反映香港因沒有推行去殖化，缺乏適當國情教育，令下一代繼承了對中國的偏見，弄到社會分裂。

回歸前後，香港曾湧現一股回歸後香港是否應推行去殖化的討論。對大眾市民來說，一些表面現象最能反映實況。如公共建築物、街道和地標是否需摒棄殖民地名稱，另改適合新名字？學校如英皇書院、皇仁書院、伊利沙伯中學，醫院如瑪麗醫院、威爾斯親王醫院等，都是殖民地氣息特別濃厚，以英國王室成員命名的機構。又如主要街道，皇后大道、軒尼詩道、彌敦道、佐敦道，都是以殖民地統治者的名字命名。

當時香港有兩種意見，一是新時代新作風，既然殖民地政府換了，殖民地色彩太濃的建築物、機構和街道改名順理成章。另一派認為把一切與殖民地有關的名稱盡數保留，才算尊重歷史。結果有目共睹，不但建築物、機構和街道名稱保留下來，連這些標記背後的意識形態也原封不動，不但舊有人員保留，連接班的新人也繼承舊制度老習慣，拒絕改進。

以街道命名為例，舊名字並非如此神聖，不少本身錯誤，歷史上也曾改動。如皇后大道以英國維多利亞女王命名，正確應叫女王大道，日佔時期曾改名明治通；德輔道曾改名昭和通。油麻地有一條公眾四方街，是從英文Public Square Street翻譯過來，舊時的師爺英文程度半桶水，不曉得Square是廣場，才有此誤，這條街現名眾坊街，改得比較恰當。另一例子是灣仔春園街，譯自Spring Garden Lane，譯者不曉得Spring是噴泉，結果變成春天，至今未改。

殖民地研究學者曾指，在殖民地統治時期，殖民者以自己的文化歷史為事物命名，只存於殖民者自己社區，當地土著居民會因不同的文化歷史另改名字，所以同時同地「白人之城」和「黑人之城」並存。香港有不少實際例子，英國殖民者把中區稱作「維多利亞城」（Victoria），華人叫作中環，現今都叫中區；金鐘英文叫Admiralty原意是海軍總部，因該處舊日是英國海軍總部，海軍總部有一銅製大鐘定時敲響報時，因此華人叫作金鐘兵房，這才是港鐵金鐘站名稱的由來。這類稱謂例子，香港俯拾皆是，只不過有些人只顧戀殖，對有關歷史視而不見。