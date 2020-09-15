禁聚令放寬後首個周末及周日，市面人頭湧湧，人們放監一般進行報復式消費，低迷的市道難得出現小陽春。財爺陳茂波亦在網誌侃侃而談，指香港若管控好疫情，沒有源頭不明本地個案，並透過全民檢測提升檢測能力，加快推出健康碼，就有望放寬與內地以至其他地方的往返限制，加速本地經濟恢復，市民亦可有限度出遊。

阿媽係女人的道理，三歲細路都知道，但香港何時才沒有源頭不明本地個案，卻連專家也不敢寫包票，袁國勇甚至揚言冬季會有第四波大爆發。本來，中央派員來港協助全民檢測，是切斷隱形傳播鏈的最有效方法，可惜廢官眼高手低，敷衍塞責，全民檢測只有約一百七十萬名市民參與，僅找出廿多名隱形患者。近六百萬人拒絕檢測，固然同政客將計劃抹紅抹黑有關，但廢官漫不經心同樣難辭其咎。明明中央已提供人手及設備，港府卻連強制全港學生檢測也不做，寧願冒着一開學即爆疫的風險，當知廢官骨子裏只是敷衍中央。試問財爺所謂的「管控好疫情」何時才能實現？

更何況，健康碼被別有用心的政客妖魔化，黃之鋒便不斷危言聳聽，指健康碼「已被外媒報道涉與中國公安機關共享用戶訊息，為政府機關打開監控之門，隨時記錄市民行蹤」。美國視中國為敵，外媒所講只是出於政治需要，根本沒有根據，但港府施政不得人心，抗疫毫無章法，才會導致類似的妖言邪說大有市場。健康碼本來是便利出行的工具，在香港則被妖魔化、政治化，以港府為官避事的慣性，有能力擺平阻力嗎？

回歸廿三年，香港就如王小二過年，一年差過一年，廢官講就天下無敵，做就無能為力。一場疫情，折射港府無能、政客無恥、港人無知。當隔鄰的澳門早就擺脫疫情困局重新出發，香港還沉淪在政治爭拗之中，哪個特區氣數已盡，已是寫在牆上。