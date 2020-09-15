社會上讓人無奈的事情太多，你可以為貧富懸殊而感到無奈，為出現昏君而無奈，甚至為部分警察的粗暴執法而無奈。但朋友，你大抵從沒想過，今天竟然要為「人民意願」而感到無奈。

以往提起「人民意願」就好像鑲上了閃亮光環，這四個字比「上帝意願」更加神聖。天底下不相信上帝者不知凡幾，但敢說不相信人民意願，卻罕如鳳毛麟角。然而到了今日，你還能肯定大部分人的選擇，一定是合理嗎？

一場新冠肺炎疫情，美國至今有六百五十萬人確診，近二十萬人死亡，死者超過第一次世界大戰美軍的陣亡人數。病者與死者之中，相信不少是曾投票給現任總統特朗普的選民。把票投給一個坑害自己的人，甚至為他賠上性命，如斯民智，寧不哀哉！

如果將二十萬條人命全算在特朗普頭上，固然有點不公，但據專家評估，他最低限度要為百分之六十，也就是十二萬人的死負上責任。事實上，專家對白宮主人還是太寬容了。新冠肺炎最早在中國爆發，十四億人口的國家，染新冠病毒而死者有四千多人，就算數字被低估，將其翻倍，也是九千多人，跟美國二十萬的死者相比，猶是天壤之別。若然特朗普不須為此負責，試問誰該負責？

曾揭發「水門事件」的美國記者伍德沃德在新書中指出，特朗普早在今年一月尾已知道疫患嚴重，二月初更獲悉病毒可以透過空氣傳播，但他不緊不慢，才使疫情發展到不可收拾。

病者無奈，死者已矣，在上屆大選中有眼無珠，錯投特朗普一票也就罷了。奇則奇在，新一屆大選在即，仍打算票投特朗普的，竟然大不乏人，弄不好的，或許他還可以成功連任。你說這年代的選民是否瞎了眼睛，試問這樣子的群眾智慧，還能信靠否？