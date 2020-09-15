截至尋日，新冠肺炎已連續五日錄得雙位數確診，而累計確診個案四千九百多宗，相信突破五千宗指日可待！全民檢測尋日結束，廢官指計劃目的係「願檢盡檢」，找出隱形患者以截斷社區傳播鏈，死撐已達標！

任何政策嘅推行，如失信於民，難言成功！全民檢測的參與程度明顯低於預期，政府使出渾身解數，谷盡九牛二虎之力，一再延長檢測日期至十四日，檢測人數亦不多過二百萬，當中僅發現二十多宗新確診個案，成效不彰。港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，以全民檢測計劃目前找到廿多宗個案推算，估計全港仍有四十至五十名隱形患者潛伏社區，料仍需四至六周，本港才有望零確診，屆時才能確定社區完全乾淨及無病毒。

此外，張竹君亦一再提醒社區有隱形患者，疫情未斷尾，市民要保持社交距離及注意個人衞生。港大公共衞生學院教授高本恩亦預測，港人將會活於新常態中，未來一年或仍須實施社交距離政策，直至疫苗研發成功後，建立到群體免疫為止，才能回歸正常生活。仲有成五十個隱形患者未搵出，意味着有五十個病毒炸彈在社區游走，傳播鏈一時三刻，難以截斷！要等到疫苗研發成功，恐怕已是明年嘅事！

政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌日前透露：最快明年第二季有第一批疫苗抵港，即大概四月才有疫苗接種，數量足以提供予本港三成半人口，估計出現群體免疫，隨時要等到二〇二二年初吖陰功！

以呢個政府嘅辦事能力，經常予人「諱忌而不敢語，語焉而不敢詳」嘅一貫作風，凡事慢九拍，拖拖拉拉，能否明年四月成功推行「全民打疫苗」，老朽就冇信心，皆因政府推乜死乜，市民對政府早冇期望，「健康碼」噏極仍在雲深不知處，旅遊氣泡又係一鑊泡，想出行解悶，慳啲吧香港人！