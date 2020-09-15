近日美歐之間出現新矛盾，歐盟輪任主席德國力挺由俄羅斯將天然氣輸到該國及其他歐洲國家，既能達到氣候減排指標，亦能保證歐洲有穩定的能源配合發展，可是美國反對「北溪2號」天然氣管連接俄羅斯經波羅的海海底輸送德國。美國國務卿蓬佩奧更聲言制裁參加「北溪2號」建設項目的企業，多名美國參議員還恐嚇在德國穆克蘭港運作的工程公司，如繼續參與有關項目，將面臨毀滅性制裁。

實在是無稽，歐洲各國間的能源輸送網絡，與美國何干？肯定是美國腦子裏認定自己是歐盟的大阿哥，才有這番言論。不過歐盟並沒退縮，不論是否與俄國天然氣輸歐有關的成員國，一致反咬美國，歐盟廿四個成員國向美聯合抗議，批評美國制裁「北溪2號」項目違反國際法。

在俄羅斯反對派領袖納瓦尼被驗出中毒昏迷，德國政府承受外界要求放棄「北溪2號」計劃壓力，但在歐盟一致支持反美制裁後，總理默克爾表明不會放棄。

北溪項目分兩條一號及二號平行輸氣管道。二號管道長一千二百二十二公里，是世界最長的海底管道，每年輸氣量五百五十億立方米，連接俄國聖彼得堡和德國東北部，俄政府上月底宣布「北溪2號」管道即將完工。工程期間，美國恐嚇管道經過的丹麥，又是揚言制裁，丹麥曾在受壓下反對，但歐盟說服丹麥，令計劃順利開展。

美國反對俄天然氣輸歐，是害怕能源操控，現時德國天然氣有四成來自俄羅斯，「北溪2號」管道開通後，輸氣量會增大，德國及其他歐洲國家亦會獲得供應，解決高污染發電問題。美國更擔心俄羅斯控制歐洲能源，以此作為俄發展外交的議價能力，但在資源供求下，俄輸出天然氣獲利，歐洲國家在能源穩定再發展其他科技或工業，各取所需，沒有矛盾，彼此保住飯碗，難道美國不欲看到歐洲各國發展？