壹傳媒黎智英於二○一七年在沒有受到挑釁下，在維多利亞公園內以粗言穢語指罵記者，更涉嫌刑事恐嚇。黎早前被裁定刑事恐嚇罪表證成立，惟西九龍法院裁判官早前裁定其罪名不成立，社會各界均批評判決未能彰顯公義，認為律政司應就案件於九月十八日前提出上訴申請。但判決至今已逾一星期，律政司仍未有任何行動。

法學教授、香港法學交流基金會執行委員會副主席傅健慈提出五項上訴的理據，指出控方的陳詞具法理、事實、證據及法律基礎支持，呈堂的控方證據已達到毫無合理疑點，律政司要積極考慮上訴。但律政司表示正研究裁判官的判決理據和主控官的報告，然後決定是否需要跟進。

事實是看不見律政司不上訴的理由，所謂「研究」不過是「拖延」的託詞。律政司應立即上訴，一旦再作拖延，只會對被控一方更為有利，隨時間過去，證人未必記到，這案拖延三年多才上庭審訊，令證人更為不利，無法彰顯公義。若最後律政司決定不上訴，會令很多市民失望，是否代表他是黎智英，就會有特權？一提黎智英，是否就會脫罪？若是如此，法律面前又如何人人平等，對整個司法制度帶來質疑。律政司不上訴會為社會帶來嚴重後遺症，是否代表其他人去恐嚇人、「搞人」都會無事？

案件和現有證據其實「一字咁淺」，但裁判官卻指，事主庭上作供的態度迴避，沒正面回答問題，情況在盤問階段尤其明顯，裁定他非誠實可靠的證人。裁判官裁定證人是否誠實可靠，是根據確鑿的證據，還是憑裁判官的主觀臆斷判案，令人大惑不解。

最近涉黑暴的案件，除了有確鑿錄像證據而判罪成外，不少由證人作證的案件，均在裁判官「證人非誠實可靠的證人」的判決下令疑犯脫罪。例如裁判官何俊堯稱作供警員「大話冚大話」，裁定區議員仇栩欣涉襲警罪名不成立，日前再次以「警方證供不可靠」為由，判涉黑暴被告無罪釋放。所謂「證人非誠實可靠的證人」已成常態，這是司法至上、司法獨大的突出表徵，令市民對司法機構信心每況愈下。

黎智英有保護傘已是路人皆知，由政治黑金案，律政司以「證據不足」為由不檢控；到「佔中」案，又以「證據太多」為名而不了了之。凡涉及黎智英的案件，皆是全身而退，毫髮不傷。「事出反常必有妖」，黎智英獲放生逾一周，律政司拖延上訴，令人質疑黎智英因是「傳媒大亨」、老闆而享有特權，得到保護傘而免受刑事責任。黎智英的言論及行為均構成足夠證據入罪，筆者敦促律政司就案件盡早提出上訴，絕對不能姑息。

有終審法院前常任法官提醒本港法律界人士，應當讓香港法律承擔其維護公義公正公平的聖神天職。筆者也希望黎智英獲放生逾一周，律政司勿再拖延上訴，否則黎智英刑恐一案只會成為案例，使更多人有恃無恐地犯案。