神州觀察：逼寵物做大胃王　為賺錢不擇手段

一個人為了賺錢能去到怎樣不擇手段地步，端看其本性有多自私貪婪及缺德殘忍。內地為有效遏止餐飲浪費，導致靠大胃王直播賺錢一類的行業深受打擊，於是有人變着法子逃避規管，譬如改以寵物上陣，甚至強行過量餵食，繼續博取打賞，遭輿論怒斥喪心病狂，直指浪費糧食的同時，更是在虐待動物，紛紛要求封殺涉事主播。

正如某些遭踢爆的影片平台上，多名主播為讓狗隻成為大胃王，拚命為牠們餵食各種食物，且彼此暗中較勁，比併誰給狗隻餵食更多。當有主播給小狗吃了三、四十款零食及飲品後，便有人挑戰餵食一百款，乃至一點五公斤的牛心或一大盆雞腿、堆積的羊架，可憐狗隻被塞得肚子腫脹，動彈不得；更有主播強行掰開狗嘴，逼其吃辣椒，痛苦卻不能言，惟有無奈地流着眼淚，場景令人心碎。

只為博打賞賺錢，便可毫不憐惜地虐待寵物；只因小狗不會說話，便不需理會牠們的感受，這樣的人應是何等自私，心腸何其狠毒？須知狗的腸胃與人不同，很多食品吃下去甚至會生病中毒，而不少人類大胃王更被揭發其實在玩假吃、催吐把戲，通過視頻剪輯製造出能吃的效果，但狗隻卻不懂造假或催吐，主人給牠甚麽就吃甚麽，給多少就得吃多少，若是主人不讓停，只怕撐死了也得繼續吃下去。何以如此？只因忠誠是寵物的天性，永遠將人類當家人，可是人類將牠們當成甚麽了？

靠虐待動物賺錢，並形成血腥的產業鏈，在內地社會早已司空見慣。媒體不時揭發內地存在諸多虐待動物的網絡群組、影片分享平台，甚至有人線上直播施虐過程，掃碼付費便可觀看，當中不乏一些令人髮指的高跟鞋踩死貓、玻璃壓死小兔子等恐怖視頻；由此亦可看出，在欠缺動物保護法下，當局對於相關網絡監管並無多少心思。無供需不成市場，虐待動動的網絡直播中從來不缺捧場客，背後更有製作團隊在網上接單，按照客人指定要求進行拍攝，金錢和私欲面前，生命對他們來說真的不算甚麽。

至於其他虐待動物行為更是蔚然成風，不論是野生的、別人家的還是自己養的，都捨得下手；牲畜也好，寵物也好，統統不放過。尤其像貓狗一類的寵物，常常淪為重點受虐對象，只因與人類長期相伴，彼此已形成一定的情感聯繫，施虐者便是覷準這一點，進而從中覓得自己變態的心理滿足；以致有文化的大學生、研究生也好，市井攤販、鄉野村夫也好，皆樂於此道，下起手來更是一個比一個殘忍，一個比一個血腥，生劏活剝、油淋火燒無所不用其極，真不知這是怎樣的一個民族。