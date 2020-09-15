世界視線：選前緊急撤大使　中美十月釀惡鬥

中美對抗升級之際，突傳美國駐華大使布蘭斯塔德退休，並會在十月初，即美國總統選舉前離開北京。在美國總統特朗普選情吃緊的情況下，十月必是多事之秋，國務院如暫不能安排新大使赴華，則意味中美外交瀕臨停擺；即使將來任命新大使，亦肯定來者不善，中美將醞釀一場更嚴峻的惡鬥。

布蘭斯塔德是於二○一七年出任駐華大使，當時特氏剛就任總統，正籌備對華貿易戰。布氏曾任艾奧瓦州州長六年，對農業、貿易領域深具經驗，且早在一九八○年代就與中國領導人有交流。白宮希望布氏與北京套交情，為美國爭取最大經貿利益。

諷刺的是，布蘭斯塔德雖被華府視為知華親中派，但在他出任大使的三年內，卻經歷了中美建交以來最惡劣的一段時期。兩國由貿易戰迅速擴大至科技、金融、外交戰，甚至圍繞南海、台海局勢，步入軍事衝突邊緣。隨着中美兩國互相關閉對方領事館，限制對方外交人員活動，布氏作為專注農業貿易的官員，顯然已無法適應美國對華全面打壓的需要。

在特氏選舉團隊全力打反華牌時，布蘭斯塔德亦顯政治敏感度不足。如他上月訪問上海時，向市長感謝中國在新冠疫情期間運給美國的防疫物資，拯救了很多生命。有關言論與白宮指中國拖累美國疫情的論調南轅北轍。布氏近日投書《人民日報》，呼籲中方重啟兩國關係，亦未獲刊登。可見中美走向對抗，布氏這類溫和派已無立身之處。

目前特氏在多個關鍵州落後民主黨對手拜登五至六個百分點。由於他在新冠疫情、族群矛盾等內政問題上乏善可陳，惟有對外轉移矛盾。下月是總統選舉最後衝刺階段，選情不利者必在此時製造所謂的十月驚奇以提振民意支持。從布氏突然離職的情況判斷，特朗普競選的終極重拳仍會打向中國。

屆時如美國大使一職懸空，兩國關係在激烈碰撞下，就會因外交停擺而滑向懸崖之邊；但若將來安排新大使來華，亦必是善於針鋒相對的鷹派人物，以便處理與華惡鬥的各種套路。這場大使人事變動，亦因此可謂山雨欲來風滿樓。