正論：保就業杯水車薪　國泰向員工開刀

有句流行說話，「錢可以解決的問題，便不是問題」，這句話假設有足夠的金錢，而現實中，沒有會生金蛋的雞，沒有花不光的錢，連一向以儲備可敵國自豪的特區政府，因為抗疫支出而令到庫房響起警號。保就業計劃是當中最龐大支出之一，更被指杯水車薪，只能為企業「止咳」，卻未能「吊命」。

然而政府一邊喊財赤要量入為出，對某些機構還是豪爽地擲巨款來營救，海洋公園收了五十多億，國泰航空更厲害，獲得二百七十多億救命錢之餘，還申請第一期保就業計劃取了七億元。政府想保住國泰這公司，亦想保住員工飯碗，可惜與虎謀皮，國泰收了錢，最終還是要大裁員。

國泰航空上星期宣布，國泰及國泰港龍不會申請第二期保就業計劃，而部分集團附屬公司，包括香港快運，則會提出申請，令外界關注國泰可能計劃大裁員。國泰航空昨日終於表示，八月載客量按年下挫近九成九，而客運需求未見有即時反彈迹象，九月的客運運力下調至約一成，集團將無可避免進行架構重組，這等於間接承認會有新一輪裁員計劃。國泰航空把問題歸咎新冠肺炎疫情，聲稱月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力，為了保障集團及員工生計，在第四季就未來的營運規模及模式會向董事局提出建議。

國泰作為本地大企業，亦是航空業龍頭，先後獲政府補貼及借貸，卻沒有盡社會責任努力保留員工，有議員對此表示極度遺憾，並指規模更小的航空公司都未裁員，國泰實力雄厚卻率先裁員，於理不合，料裁員會進一步打擊該集團形象。不過，對於醜聞不絕的國泰航空，形象一落千丈，已經司空見慣，管理層要保住公司，特別是自己飯碗，至於說要保住員工的生計，相信誠意幾多大家心中有數。自從投機燃油損手蝕大錢，一直向基層前線甚至顧客埋手，削減福利及服務，希望可以「填氹」，令到士氣受創，投訴不斷，這個品牌是由管理層一手摧毀，現在還要動大手術開刀，對於弱不禁風的病人，可能是催命符，即使僥倖生存，也是苟延殘喘，變成活死人。

國泰無情，員工還是有道義，願意共度時艱，工會表示九成同事自願參與公司第二輪無薪假安排，希望管理層考慮讓員工繼續放無薪假，將裁員計劃放到最後。勞工界亦擔心國泰裁員更可能會令其他公司倣效，帶頭掀起新一波裁員潮，變相要僱員承擔經濟下滑的影響，促請國泰盡快與工會溝通，商討勞資雙方一起承擔的方案。港府亦不應只是出錢，亦應該保證公帑用得其所，有責任積極了解裁員計劃。

政府常為人詬病，出錢不出力，推出兩期保就業計劃，但沒有盡力跟進保證補助全用於僱員，出現了像國泰收了補助幾個月便要裁員的諷刺現象。政府表示如再延長計劃多六個月，便需再多花八百億元，長此下去將會「乾塘」。第三期保就業計劃會否推出還是未知之數，但若果不改善漏洞，企業都可能像國泰，忘恩負義，把庫房變成提款機，一去沒有回頭。