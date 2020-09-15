功夫茶：棄佛跟主不彌撒　漢奸黎轉噏佛偈

屠夫會怕血腥嗎？狗熊能變英雄嗎？妖人忽然講「良心」你會信嗎？明係香港「狗仔隊之父」嘅漢奸黎，竟然怕畀人跟？今個鬼節，特別多鬼話，果真是「壞人在台上唱戲，好人在家裏嘆氣」！世道衰微，一至於此！

嗱！官司纏身、一身是罪嘅壹淫媒漢奸黎，前日喺網台節目被問到作為天主教徒，近年有冇到教堂望彌撒時，條粉腸竟然又「搞」壞心思，稱近年因《東方日報》經常跟蹤，為咗避免影響其他人，因此已經冇去聖堂，但每日均喺家中祈禱云云。祈你妹啦！尼采話說謊乃是生命之必需；而漢奸黎呢條粉腸明係狗仔隊之父，竟然怕被人跟？咁同屠夫怕殺隻雞一樣咁搞笑囉！當一個社會聲大夾惡話「搞人」唔會被定罪，咁謊言就好似風一樣繼續吹囉！

觀乎漢奸黎轉噏佛偈就知人心幾壞！條粉腸最叻捏造新聞，砌名人生豬肉，屈人叫雞話人家生癌，為銷多兩份紙，真係幾折墮嘅事都夠膽死做！時光催人老，依家條粉腸已成老狗，講真，老狗又變得出乜嘢新把戲吖！於是鍾意恃老賣老，調教吓年輕人，講吓佛偈，自我感覺過癮，其實係是非之佛，簡稱「是佛」，查實係「調黎老狗是佛」，為香江獨特一派！皆因條粉腸言而無信，曾豪言一世唔賣《壹週刊》，否則「一世變契弟」！豈料一語成讖，香港、台灣相繼執大部分刊物，做咗「全契弟」！「調黎老狗是佛」睇怕並非浪得虛名！依家仲恃住有人當「保家」，「是佛」仲頂得幾嘢！暫不怕菊花殘、滿地傷，怕上不了岸，一輩子搖晃！做咗契弟就變過河卒，一於繼續勇往「是佛」下去！反正人無恥又無信，做乜都無所謂咯！

條契弟話細細個已經相信神嘅存在！後來又領洗成為天主教徒；棄佛跟主都無所謂，最弊係人無善志，鍾意「搞」人又死口唔認，咁就信乜都冇Q用，做衰嘢又唔信「舉頭三尺有神明」，唔去望彌撒又賴記者跟蹤，天主十誡第八誡，講明「不許妄證、毀謗」，條契弟又全犯上！喂，狗仔隊之父怕人跟，講出嚟真係人唔笑、狗都吠！

對住呢啲咁嘅「是佛」人，功夫茶諗起一個笑話：話說姦夫聞親夫歸，急欲潛遁，婦令其靜臥在床。夫至，問床上何人？妻答：隔壁王大爺，被老娘打出來，權避在此。夫大笑：這死烏龜，老婆值得怕成咁？阿哥，條「是佛」當年搵狗仔隊偷拍自殺身亡嘅艷星，將其遺體照片做咗《壹週刊》封面就唔驚，依家唔去聖堂又話驚記者跟蹤，功夫茶不禁要學笑話中那親夫：正一死烏龜，一個正常採訪嘅記者，值得怕成咁？何況有「保家」照住又有「保護傘」笠住，慄成咁，都真係幾「老狗是佛」！