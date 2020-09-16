美國特朗普政府與以色列內塔尼亞胡政府的合作，是美國與猶太右派政治勢力的合作。美國和以色列的政治右派的基礎，都是宗教原教旨主義。

美國的政治右派與基督教的福音派的各種教會與派系多是重疊一起，互為因果，也互相呼應。美國也素來有宗教組織與資本主義企業組織相結合的例子，而且在一些地方，宗教與經濟、政治勢力合併起來，三位一體。特朗普的右派政府的選民基礎，意識形態與資金來源也離不開這政治化的極端宗教團體。

在以色列，雖說是政教分離，以國的國家與政治組織也與猶太教相連，特別是右派政治傾向的保守主義來源於猶太教的原教旨主義。美國福音派和摩門教教派，除了極少數邪教傾向者或極端保守主義，都大致融入大社會裏。可是，猶太教的極端保守主義卻是對現代社會隔離，採取拒絕、排斥的態度，群居隔離，自成一體，抗拒公共政策。

例如，今次新冠肺炎防疫治疫方面，這些極端保守主義者，成為以色列疫情失控的源頭，引起公憤。他們不願意就業工作，卻生育率奇高，一個家庭可以有十多名子女，結果生活貧困，又密集聚居，構成以色列政府沉重的社福開支，現時佔總人口的百分之十二，增長迅速，正逐步形成以色列今後發展的大挑戰。

美國右派與以色列右派都是帶有濃厚的宗教取向，政策行為便不能以常理來推測。

以色列在第二次世界大戰之後立國是依據他們的宗教，認為迦南之地是天賦神授，從摩西出埃及便以戰爭把原居民驅趕，二次大戰後是復國，且還是以迦南之地來擴張，爭取恢復大以色列版圖。從開始猶太民族便以神之名，以特選民族之義來攻擊掠奪他人土地。

同樣地，美國殖民者的傳統因基督教義與猶太教相同，在十九世紀開始，便有「昭昭天命」（Manifest Destiny）的主張，認為他們是天命神授在北美洲大陸自東往西的擴張，不惜戰爭和對原居民的欺詐。十九世紀四十年代美國與墨西哥之戰，便是以此為理由，結果打敗墨西哥，掠奪了獨立的墨西哥的過半領土。

今天，美國右派政治每次出戰，不管怎樣不公義，還是以神之名作為標榜，不少宗教保守主義者都是引用猶太民族的「被神挑選」的概念。美國的特殊或例外也源於此，「美國優先」便添上了濃厚的宗教色彩。

以色列的右派政府若堅持下去，外交上似獲勝，卻內外面對不可克服的困難。美國若愈來愈宗教化，崩析衰落會比以國更快。