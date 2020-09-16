香港「十二黑暴人蛇」逃往台灣未遂，被內地海警抓捕，關押深圳鹽田看守所後，老美國務卿蓬佩奧日前發文，把他們美化成「民運人士」。當日，中國外交部發言人表示，這十二人屬非法越境被捕，並非民運人士，且「企圖將香港從中國分裂出去」。這十二人屬逃犯，分別涉嫌干犯危害國安、暴亂、縱火、藏有爆炸品等刑事罪行，其中十一人被頒令不准離港，十人被警方通緝。

然而，這些刑事罪嫌犯在老美嘴裏卻是「民運人士」，都是「中共打壓民主、自由、人權的受害者」。這不奇怪，因為以美國人的「國家戰略需要」邏輯，這些香港人都是「為美國而戰」的。大凡「為美國而戰」之人，不論犯了甚麼樣的刑事罪，都是有功之人，都是民主自由鬥士，老美都要聲援他們，從冷戰至今皆如此。何況，這些人的犯罪場域——反修例風波暴亂——正是美國人引領香港反中亂港之人一手組織策劃的，山姆大叔是他們的政治教唆犯。

對此美國並不掩飾，且大鑼大鼓、大吹大擂，這樣幹就是要「顛覆中共政權」。遏制中國發展，製造動亂，爭取奪權，把香港從中國分裂出去，是近期目標，可操作性很強，這更是反對派和分裂分子包括這「十二黑暴人蛇」從事暴亂活動又棄保潛逃的事件背景。有了這樣的背景和行動，「十二黑暴人蛇」被定性為「企圖將香港從中國分裂出去」，是一點兒也不冤枉他們的。

事實上，當局也正在依循這樣的背景調查他們的「偷越國境罪」，也即他們的「偷渡罪」絕不單純，而是和涉嫌危害國家安全的「分裂國家罪」緊密關聯。如果組織他們偷渡的黑手、蛇頭「直接或間接受外國或境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或其他形式的支援組織該次偷渡行動」，那他們就不是只干犯了「偷渡罪」那麼簡單，當局就完全應該以涉嫌違反國安法起訴他們。

惟其如此，才能正國法、強視聽，否則外交部的「他們企圖將香港從中國分裂出去」就成了「無根之談」，令國安法蒙羞。